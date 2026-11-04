Politik

Schweden bestätigt Taurus-Lieferung: Marschflugkörper erreicht mehr als 500 Kilometer

Schweden hat erstmals bestätigt, bereits Taurus-Marschflugkörper erhalten zu haben. Die Waffe kann Ziele in mehr als 500 Kilometern Entfernung treffen und soll auch stark geschützte Bunker durchdringen. Gleichzeitig bereitet Stockholm eine mögliche Beteiligung an der nächsten Generation Taurus Neo vor, deren Reichweite deutlich größer werden könnte.