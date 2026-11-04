Politik

Wachsende Defizite: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Pleiten

Die Finanzlöcher deutscher Krankenhäuser werden immer tiefer: Eine Welle von Klinik-Insolvenzen wird erwartet. Um gegenzusteuern, wollen viele Häuser Personal abbauen. Das Sparpaket der Bundesregierung wird die finanzielle Not einer Umfrage unter Klinikchefs zufolge noch vergrößern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.11.2026 08:04
Lesezeit: 2 min
Wachsende Defizite: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Pleiten
Wachsende Defizite: 2025 waren fast drei Viertel (73 Prozent) der deutschen Kliniken in den roten Zahlen. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum das Sparpaket der Bundesregierung die Einnahmen der Krankenhäuser weiter schmälert.
  • Weshalb die Unternehmensberatung Roland Berger vor einer Welle von Klinik-Insolvenzen warnt.
  • Wie die Mehrheit der Krankenhäuser mit Stellenabbau auf die wachsenden Defizite reagiert.

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