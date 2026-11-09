Finanzen

Meine NLB-Aktie hat sich fast verdreifacht: Jetzt vergleiche ich sie mit Europas Banken

Mit der NLB-Aktie liege ich inzwischen rund 175 Prozent im Plus, dazu kamen attraktive Dividenden. Nach mehreren starken Jahren stellt sich für mich aber eine neue Frage: Ist die Aktie bei 208 Euro noch günstig? Ein Vergleich mit europäischen Banken liefert darauf eine überraschend klare Antwort.