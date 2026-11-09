Finanzen

Meine NLB-Aktie hat sich fast verdreifacht: Jetzt vergleiche ich sie mit Europas Banken

Mit der NLB-Aktie liege ich inzwischen rund 175 Prozent im Plus, dazu kamen attraktive Dividenden. Nach mehreren starken Jahren stellt sich für mich aber eine neue Frage: Ist die Aktie bei 208 Euro noch günstig? Ein Vergleich mit europäischen Banken liefert darauf eine überraschend klare Antwort.
Autor
avtor
Investor Felix
09.11.2026 12:21
Lesezeit: 5 min
Meine NLB-Aktie hat sich fast verdreifacht: Jetzt vergleiche ich sie mit Europas Banken
Ich nehme Frankreichs Banken genauer unter die Lupe und suche nach Chancen zwischen niedriger Bewertung, politischen Risiken und hohen Staatsanleihebeständen. (Bild: Iffany/Pixabay. Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum die NLB-Aktie trotz starker Kursgewinne noch immer unter dem Branchenschnitt bewertet ist.
  • Wie französische Staatsanleihen und steigende Zinsen europäische Bankaktien derzeit belasten.
  • Welche Kurspotenziale und Dividendenrenditen Analysten für die slowenische NLB prognostizieren.

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avtor1
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