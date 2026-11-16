Wirtschaft

Wer ist eigentlich noch Mittelschicht? Die verzerrte Wahrnehmung von Wohlstand

Wer gehört in Deutschland wirklich zur Mittelschicht? Während sich fast die gesamte Bevölkerung gefühlsmäßig der Mitte zuordnet, zeigt die statistische Realität ein völlig anderes Bild. Soziale Blasen und eine hohe Steuerlast verzerren die Wahrnehmung von Wohlstand massiv. Ein Blick auf die Daten des IW Köln legt offen, ab wann man bereits zur Einkommens-Oberschicht gehört.