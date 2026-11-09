Politik

Trump setzt auf Putin: Europa droht der nächste Verrat

Donald Trump sucht offenbar neue wirtschaftliche Vereinbarungen mit Wladimir Putin und nimmt dabei einen Konflikt mit Europa in Kauf. Besonders brisant ist ein Plan, russisches Gas über die Ukraine wieder nach Europa zu liefern. Ein amerikanisches Unternehmen soll dabei als Vermittler auftreten und an den Geschäften verdienen. Während die EU ihre Energieabhängigkeit von Moskau beenden will, könnte Washington genau diese Verbindungen wiederherstellen. Was bedeutet das für die Ukraine, Europas Energiesicherheit und Deutschlands Wirtschaft?