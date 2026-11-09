Politik

Trump setzt auf Putin: Europa droht der nächste Verrat

Donald Trump sucht offenbar neue wirtschaftliche Vereinbarungen mit Wladimir Putin und nimmt dabei einen Konflikt mit Europa in Kauf. Besonders brisant ist ein Plan, russisches Gas über die Ukraine wieder nach Europa zu liefern. Ein amerikanisches Unternehmen soll dabei als Vermittler auftreten und an den Geschäften verdienen. Während die EU ihre Energieabhängigkeit von Moskau beenden will, könnte Washington genau diese Verbindungen wiederherstellen. Was bedeutet das für die Ukraine, Europas Energiesicherheit und Deutschlands Wirtschaft?
Autor
avtor
Hakon Redder
09.11.2026 06:03
Lesezeit: 13 min
Trump setzt auf Putin: Europa droht der nächste Verrat
US-Präsident Donald Trump setzt auf eine Annäherung an Wladimir Putin und neue Energiegeschäfte mit Russland. Damit riskiert er einen Konflikt mit Europa. (Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Wie ein US-Vermittler russisches Erdgas trotz Sanktionen wieder nach Europa liefern soll.
  • Warum Trumps geplante Abkommen mit Moskau die europäische Energiesicherheit gefährden.
  • Welche Folgen der amerikanische Vorstoß für Deutschlands Industrie und Energiepolitik hat.

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