Wirtschaft

Importpreise steigen um 10,4 Prozent: Energie verteuert Deutschlands Produktion

Deutschlands Importpreise sind im September so stark gestiegen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Besonders Energie und industrielle Vorprodukte wurden deutlich teurer. Für Unternehmen wächst der Kostendruck – doch aus dem Anstieg der Einkaufspreise folgt nicht automatisch dieselbe Teuerung im Supermarkt.
Autor
avtor
Markus Gentner
08.11.2026 09:51
Lesezeit: 7 min
Importpreise steigen um 10,4 Prozent: Energie verteuert Deutschlands Produktion
Importpreise mit dem höchsten Anstieg seit 2022. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was die Einfuhrpreise besonders hochgetrieben hat
  • Welche Importenergie sich besonders verteuerte
  • Wann endgültige Oktober-Inflationsdaten geplant sind

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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