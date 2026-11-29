Technologie

Raketenwissenschaft oder PR-Gag? Ein Blick in Teslas neuesten Roadster

Ein Sportwagen, der fliegen, kopfüber fahren und in weniger als einer Sekunde auf fast 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen soll? Elon Musk verspricht mit dem neuen Tesla Roadster eine technische Revolution. Doch wie realistisch sind die spektakulären Fähigkeiten und welches Risiko gehen Käufer ein, die schon jetzt Hunderttausende Euro hinterlegen müssen?