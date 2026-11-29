Technologie

ChatGPT wird vier: Verlernen Menschen das eigene Denken?

Vier Jahre nach dem Start von ChatGPT erledigen Menschen mithilfe künstlicher Intelligenz immer mehr Aufgaben. Gleichzeitig überlassen sie Maschinen zunehmend ihre Entscheidungen, ihr Wissen und ihre Kommunikation. Doch der technologische Fortschritt könnte einen hohen gesellschaftlichen Preis haben. Drohen der Verlust geistiger Eigenständigkeit, mehr Burnout und eine neue digitale Klassengesellschaft?