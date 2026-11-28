Wirtschaft

Deutsche Industrie: Ifo-Experte warnt vor falscher Hoffnung

Milliarden für Infrastruktur und Verteidigung sollen die deutsche Wirtschaft aus der Krise führen. Doch Klaus Wohlrabe vom Münchner ifo-Institut warnt vor kurzfristigen Effekten, strukturellen Problemen und einer immer stärkeren Konkurrenz aus China. Welche Industriezweige haben noch eine Zukunft am Standort Deutschland?