An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock)

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Schwungvoller Auftakt an den US-Börsen

Die Wall Street kehrte mit reichlich Feiertagsstimmung aus der Thanksgiving-Pause zurück: Die Kurse stiegen und die Erholung bei den KI-Werten gewann weiter an Dynamik.

Die Belebung im KI-Sektor trieb eine Rally beim Nasdaq 100 an, der den verkürzten Handelstag nach dem Thanksgiving-Feiertag, an dem die Börsen geschlossen blieben, mit einem Plus von 2,6 Prozent beendete.

Der S&P 500 verzeichnete seine stärkste Woche seit April 2025 und schloss den Tag mit einem Plus von 1,6 Prozent, während der Dow Jones 1,18 Prozent im Plus schloss.

Technologie-Giganten im Blickpunkt

Die Erholung folgt auf einen Kursrutsch des Nasdaq 100 zu Beginn der Woche, bei dem der Index kurzzeitig in ein Bärenmarkt-Territorium abgerutscht war, nachdem die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia den KI-Sektor erschüttert hatte.

Die Papiere des Chip-Riesen schlossen am Freitag geringfügig höher, nachdem sie in den vergangenen Tagen im Zuge des Umbaus an der Unternehmensspitze eine Achterbahnfahrt hinter sich hatten.

Unterdessen erholte sich Anthropic von vorherigen Verlusten und beendete den Tag mit einem Plus von 10,9 Prozent bei 91,88 US-Dollar.

Skepsis und Chancen bei KI-Investitionen

„Die Erholung kann nach einer so scharfen Korrektur durchaus von gewisser Dauer sein, aber die Beweislast ist eindeutig gestiegen“, sagte Santiago Mateo von CaixaBank AM.

„Die Debatte verlagert sich von der KI-Adoption hin zur KI-Ökonomie: nämlich der Frage, ob das außerordentlich hohe eingesetzte Kapital angemessene Renditen erwirtschaften kann.“

Gezielte Käufe bei Kursrücksetzern („Dip Buying“) standen im Mittelpunkt der Sitzung, wobei die Handelsvolumina vergleichsweise gering waren.

„Vorerst setzt sich die Erholung fort. Ein kurzer Blick auf einige wichtige Chartbilder zeigt, dass der S&P 500 eine deutliche Unterstützung um 7.000 Punkte aufweist und derzeit auf einen leichten Widerstand bei 7.330 Punkten stößt“, schrieb David Morrison, Senior-Marktanalyst bei Trade Nation.

„Ein Ausbruch über diese Marke könnte den Index auf Kurs bringen, den bedeutenden Widerstand bei 7.600 Punkten erneut zu testen.“