Gold als strategischer Anker: Warum physische Substanz zählt

Warum der Wert von physischem Gold an keinem Zahlungsversprechen hängt.

Welchen Edelmetallanteil im Vermögen empfehlen Forschende der Universität Zürich.

Was ist bei Steuern, Verwahrung, Goldsparplan und Altgold zu beachten.

Krisen, Konflikte, schwankende Kurse: Was abends über die Bildschirme läuft, drückt mitunter auf die Stimmung und bisweilen auch auf das Depot. Umso größer wird der Wunsch nach etwas, das Bestand hat. Gold erfüllt diese Rolle seit Langem, und in Zeiten tiefgreifender wirtschaftlicher Umbrüche und fortgesetzter Goldkäufe der Notenbanken gewinnt sie neues Gewicht.

Ein Wert ohne fremdes Versprechen

Gold ist ein Fundament des Geldwesens. Sein Wert hängt nicht davon ab, dass eine Bank, ein Unternehmen oder ein Staat eine Zusage einhält. Seine Substanz überdauert Generationen. Viele Anlegerinnen und Anleger sehen darin einen Schutz vor dem Wertverlust von Währungen und vor Risiken, die das gesamte Finanzsystem erfassen. Wer das Metall physisch besitzt, schaltet die Gefahr aus, dass eine Bank oder ein verschachteltes Finanzprodukt ausfällt. „Ein Versprechen auf Papier kann weniger wert sein als das Papier selbst“, sagt Alexander Betz, CEO der Degussa Group.

Gold im Portfolio: eine Frage der Mathematik

Welchen Anteil Gold im Vermögen haben sollte, haben Finanzwissenschaftler der Universität Zürich in einer Anfang 2025 veröffentlichten Studie untersucht. Ihr Befund: Edelmetalle funktionieren wie eine Versicherung für Krisenzeiten. Wer die Aufteilung seines Vermögens regelmäßig auf die Zielgewichte zurückführt – ob als Family Office oder als Privatperson – sollte nach ihrer Empfehlung 15 bis 20 Prozent in Edelmetallen halten. Die Logik ist bestechend einfach: Steigt der Goldpreis, wird der Überschuss verkauft und in preiswerte Aktien umgeschichtet. Brechen die Aktienmärkte ein, sorgt das Gold dafür, dass liquide Mittel bereitstehen, um günstig nachzukaufen. Dieses systematische Rebalancing stabilisiert die Gesamtperformance und reduziert die Volatilität des Depots.

Steuerliche Vorteile und professionelle Aufbewahrung

Physisches Gold bietet in Deutschland klare rechtliche und steuerliche Vorteile. Anlagebarren und anerkannte Anlagemünzen aus Gold sind beim Kauf von der Mehrwertsteuer befreit. Weiße Edelmetalle wie Silber und Platin hingegen sind mehrwertsteuerpflichtig. Zudem sind Veräußerungsgewinne nach einer Haltedauer von zwölf Monaten grundsätzlich steuerfrei.

Ebenso wichtig ist die sichere Aufbewahrung. Im eigenen Haus drohen Einbrüche, und die Hausratversicherung muss oft teuer erweitert werden. Ein Bankschließfach schützt zwar zuverlässig, ist aber nur zu den Öffnungszeiten zugänglich und setzt ein funktionierendes Bankensystem voraus. Bei professionellen Edelmetallhändlern und spezialisierten Wertlagern liegt das Gold dagegen einzeln verwahrt, voll versichert und eigentumsrechtlich getrennt – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit diskretem Zugang.

Analoges Metall, digitale Abläufe

Der Weg zum Gold hat sich verändert. Bei Degussa laufen Kauf und Verwaltung durchgängig digital, das Metall selbst bleibt davon unberührt. Ein physischer Barren braucht weder Passwort noch Software-Update oder Internetverbindung, kein Cyberangriff kann ihm etwas anhaben. Kundinnen und Kunden informieren sich meist online, entscheiden aber dort, wo sie das Gold in die Hand nehmen können. In den Niederlassungen von Degussa beraten Fachleute, die langfristig, statt ans schnelle Geschäft denken: beim ersten Sparplan ebenso wie bei einer einzelnen Anlagemünze oder einer umfangreichen Sammlung, im persönlichen Gespräch und mit echtem Gold auf dem Tisch. Persönliche Fachberatung kombiniert digitale Effizienz mit haptischer Sicherheit. (Bildquelle: Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH)

Flexibel Gold ansparen: Der Degussa Goldsparplan

Wer seinen Goldbestand Schritt für Schritt und diszipliniert aufbauen möchte, kann den Degussa Goldsparplan nutzen. Schon ab 25 Euro monatlich fließt jeder eingezahlte Betrag vollständig in physisches Gold. Weil regelmäßig gekauft wird, können sich Preisschwankungen über die Laufzeit nach dem Durchschnittskosten-Effekt ausgleichen. Das gebuchte Metall wird dabei sicher verwahrt und ist jederzeit abrufbereit.

Altgold findet seinen Platz im Portfolio

Auch für altes Gold ist Degussa die richtige Adresse: Schmuck, Erbstücke oder alte Medaillen aus Familienbesitz kauft Degussa sachkundig an und macht sie schnell und unkompliziert zu Geld oder neuen Goldbarren. Maßgeblich für das Angebot ist der Feingoldpreis an der Börse am Tag der Bewertung. Degussa tritt dabei als hochregulierter Edelmetallhändler auf und empfiehlt seinen Kundinnen und Kunden, Vergleichsangebote einzuholen. Das angekaufte Material prüfen Fachleute zunächst auf Echtheit und Feingehalt. Anschließend wird es in zertifizierten Scheideanstalten eingeschmolzen und als Rohstoff wiederverwendet. So fließt altes Gold nachhaltig in den Kreislauf zurück. Transparente Bewertung und faire Ankaufsbedingungen für Altgold. (Bildquelle: Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH)

Gold dient seit Jahrtausenden als Wertspeicher

In der Finanzdebatte wird Bitcoin gern als „digitales Gold“ bezeichnet. Doch der Vergleich trägt nicht weit. Als spekulative Beimischung mag ein digitales Asset in einem breit gestreuten Portfolio seinen Platz haben, die Schutzfunktion physischer Edelmetalle kann es nicht übernehmen. Der Bitcoin- Kurs schwankt extrem. Ihm fehlt der materielle Gegenwert. Physisches Gold dagegen dient seit Jahrtausenden als krisenfester Wertspeicher, unabhängig von jeglichem Gegenparteirisiko.

Gold gibt Sicherheit

Gold zahlt weder Zinsen noch Dividenden, und für eine professionelle Lagerung fallen Kosten an. Was zunächst wie ein Verzicht auf Rendite aussieht, verschafft jedoch etwas anderes: Unabhängigkeit, Handlungsfreiheit und Schutz, wenn das System ins Wanken gerät. Ob in der Unternehmensbilanz oder im privaten Depot, auf physische Substanz sollte kein Vermögen verzichten. Die gute Nachricht: Mit physischem Gold kehrt Ruhe ins Vermögen ein, und zwar greifbar.

Gold | Degussa

Über Uns:

Degussa ist einer der führenden bankenunabhängigen europäischen Gold- und Edelmetallhändler mit Hauptsitz und aktiven Geschäftsstandorten in der Schweiz sowie Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien. Das Unternehmen verbindet langjährige Marktexpertise mit moderner Plattform- und Servicekompetenz: zertifizierte Gold- und Silber-Barren und weitere Edelmetall-Produkte, transparente Prozesse und digitale Services für Privatkundinnen und Privatkunden wie auch für institutionelle Anleger. Mit mehr als 3 Milliarden CHF Umsatz (2025) und Vollmitgliedschaft in der London Bullion Market Association (LBMA) steht Degussa für höchste Qualitätsstandards, konsequente Compliance und nachhaltiges Kundenvertrauen. Das Unternehmen treibt internationale Skalierung, operative Exzellenz und den strategischen Einsatz digitaler Technologien voran, um Edelmetalle als langfristigen Vermögensbaustein für alle Generationen zugänglich zu gestalten.

Links:

• THE GOOD NEWS - Gold für Ihre Zukunft | Degussa

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