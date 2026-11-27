Kristel Neier, Mitgründerin des estnischen Unternehmens Omaniketa Pakid, bei der Arbeit. Mit dem Verkauf ungeöffneter, unzustellbarer Postpakete hat sie ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut. (Bild: Omaniketa pakid)

Kristel Neier, Mitgründerin des estnischen Unternehmens Omaniketa Pakid, bei der Arbeit. Mit dem Verkauf ungeöffneter, unzustellbarer Postpakete hat sie ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut. (Bild: Omaniketa pakid)

Mystery Box im Selbstversuch: Das überraschende Geschäft mit unzustellbaren Paketen

Jeden Tag erreichen Millionen kleiner Postpakete aus Asien Europa. Millionen! Selbst wenn nur ein halbes Prozent davon nicht bei den Empfängern ankommt, könnten Zehntausende Pakete ohne Besitzer zurückbleiben. Jeden Tag. Das berichten unsere Kollegen von Äripäev.

Aus solchen Paketen, die niemand mehr haben möchte, hat sich weltweit ein eigener Geschäftszweig entwickelt. Inzwischen hat auch ein estnisches Unternehmen dieses Konzept übernommen. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich daraus ein Geschäft, dessen Erfolg die Gründer selbst überraschte.

Als das Paar Kristel Neier und Janno Sau, beide mit Erfahrung in der Logistikbranche, vor etwa einem Jahr seine erste Ladung herrenloser Postpakete von Zwischenhändlern kaufte, hatte es zunächst nur einen einfachen Plan: etwas zusätzliches Geld verdienen. Jedes Paket sollte zu Hause geöffnet, der Inhalt fotografiert und die wertvolleren Gegenstände einzeln auf Verkaufsplattformen angeboten werden. Doch nach sechs Monaten herrschte in der Wohnung ein ziemliches Chaos. Im Lager des estnischen Unternehmens Omaniketa Pakid stapeln sich unzustellbare Postpakete, die als ungeöffnete Überraschungspakete an Kunden weiterverkauft werden. (Bild: Omaniketa pakid)

„Wir hatten diese geöffneten Pakete zu Hause in jedem Zimmer und in jeder Ecke stehen. Unsere Wohnung verwandelte sich regelrecht in ein Lager“, erinnert sich Janno. Das Fotografieren, Verfassen von Produktbeschreibungen und Beantworten der endlosen Fragen potenzieller Käufer wurde zunehmend zur Belastung. „Unser übriges Leben und unsere Hobbys litten darunter. Wir waren schon so weit, das ganze Unternehmen wieder aufzugeben“, gesteht er.

Die entscheidende Wende brachte eine Reise nach Spanien. Dort entdeckten die beiden ein Geschäft, das genau solche herrenlosen, ungeöffneten Postpakete verkaufte.

Die Kunden kaufen diese Pakete blind. Angeregt durch internationale Beispiele und die beliebten Unboxing-Videos auf TikTok und YouTube entstand die Idee, selbst etwas Neues auszuprobieren: Was wäre, wenn sie die angekauften Pakete überhaupt nicht mehr öffnen würden?

Im März dieses Jahres ging der Onlineshop „Omaniketa Pakid“ an den Start. Dort ist nicht ein bestimmter Gegenstand das Verkaufsprodukt, sondern die völlige Ungewissheit über den Inhalt.

Für den journalistischen Selbstversuch wurden im Onlineshop drei verschiedene Sets mit Überraschungspaketen bestellt: zwei große Pakete für 38 Euro, drei mittelgroße für 22 Euro und fünf kleine für 23 Euro. Insgesamt also zehn Pakete, für die 83 Euro bezahlt wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dafür wertlosen Kleinkram zu erhalten, erschien deutlich größer als die Chance, etwas wirklich Wertvolles zu entdecken.

Die Psychologie der Glückslotterie

Die Produkte von Omaniketa Pakid stammen überwiegend aus Asien. Ein kleiner Teil kommt allerdings auch aus den USA und Europa. Die meisten Pakete gehen ursprünglich auf bekannte asiatische Onlineplattformen wie AliExpress, DHgate, Alibaba, Wish, eBay, Joom und zahlreiche weitere Anbieter zurück.

Der Inhalt eines ungeöffneten Pakets kann von Smartwatches und Projektoren bis hin zu Kinderspielzeug, Erotikartikeln und Massagegeräten reichen. Selbst die Spuren der sommerlichen Hitzewelle sind im Lager von Omaniketa Pakid noch immer zu erkennen. Auf dem Markt im estnischen Jäneda verkauft das Unternehmen Omaniketa Pakid ungeöffnete Überraschungspakete, deren Inhalt für die Käufer bis zum Öffnen unbekannt bleibt. (Bild: Omaniketa pakid)

"Wir haben sehr viele deutsche Pakete im Lager, die sechs Monate alt sind. In Mitteleuropa gab es im Sommer eine Hitzewelle, und die Menschen haben massenhaft Ventilatoren bestellt. Wir erkennen inzwischen schon an der Form eines Pakets, ob sich darin wahrscheinlich ein Ventilator befindet", erzählt Janno schmunzelnd.

Das unmittelbarste Feedback erhalten die Gründer auf Märkten, wo die Käufer ihre Pakete direkt vor Ort aufreißen.

„Auf den Märkten gibt es immer jede Menge zu lachen. Manchmal ziehen Männer Frauenkleidung, Perücken und Kleider aus den Paketen und probieren sie gleich an. Frauen wiederum holen Vergaser, Antriebswellen und andere Autoteile heraus, von denen sie noch nie gehört haben“, beschreibt Janno das Treiben. Auch auf einem Markt im estnischen Haapsalu zeigt sich, wie aus herrenlosen Postsendungen ein neues Geschäftsmodell entstanden ist. (Bild: Omaniketa pakid)

Haargummi und Toilettenbürste

Für das Experiment traf ein riesiges graues Paket ein, in dem sämtliche bestellten Überraschungspakete untergebracht waren.

Die Fundstücke sollten einzeln identifiziert werden. Anschließend galt es herauszufinden, wie viel die Produkte im Neuzustand kosten und welchen Preis sie auf dem Gebrauchtmarkt erzielen könnten. Natürlich enthalten solche Preisbewertungen einen erheblichen subjektiven Anteil. Deshalb wurden bewusst eher konservative Schätzungen angesetzt.

Schnell zeigte sich, dass man für 83 Euro sowohl völlig nutzlosen Kram als auch gewöhnliche Alltagsgegenstände und überraschend teure technische Geräte bekommen kann. Die meisten Pakete trugen Stempel der Deutschen Post. Dazwischen befanden sich auch einige wenige Sendungen, die ursprünglich nach Norwegen bestellt worden waren.

Beginnen wir mit der bescheidensten Ausbeute. In einem Paket steckte ein beigefarbener Haargummi aus Satin. Ein Gegenstand, den man vermutlich in jedem zweiten Billigladen für ein paar Euro bekommt.

Daneben wirkte eine einzelne Toilettenbürste wie die logische Fortsetzung. Natürlich ohne Halterung.

Der Wert des Haargummis wurde auf zwei Euro geschätzt, der der Toilettenbürste auf acht Euro. Auf dem Gebrauchtmarkt ließe sich für das erste Produkt vielleicht noch ein Euro erzielen. Für die Bürste wären im besten Fall ein paar Euro denkbar, sofern sich überhaupt jemand findet, der eine Toilettenbürste aus dem Überraschungspaket eines fremden Menschen haben möchte.

Nach Angaben von Janno gibt es unter den Käufern von Überraschungspaketen zwei Arten von Menschen. Die einen suchen den Nervenkitzel. Die anderen betreiben eine Art „Mikrogeschäft“, indem sie die gefundenen Waren auf Onlineplattformen weiterverkaufen. Ein Blick in das Büro von Omaniketa Pakid: Von hier aus organisieren die Gründer den Verkauf herrenloser Postpakete und die Abläufe ihres wachsenden Unternehmens. (Bild: Omaniketa pakid)

Der Haken dabei: Omaniketa Pakid bietet zwar ein 14-tägiges Rückgaberecht an, dieses gilt nach den Bedingungen des Unternehmens jedoch nur für ungeöffnete Pakete.

„Bei uns ist das Produkt eben das anonyme Paket und die darin verborgene Überraschung. Wenn du das Paket öffnest, ist das Produkt bereits beschädigt“, erklärt Janno.

Beschwert sich dennoch jemand über den Inhalt, nehmen die Gründer das gelassen. Schließlich betrachten die meisten Kunden den Kauf wie eine Lotterie: „Aha, diesmal war nichts Gutes dabei. Na ja, nicht schlimm. Bei einer Lotterie kann man schließlich auch nicht jedes Mal gewinnen!“

Als Nächstes kamen zehn winzige LED-Autolampen zum Vorschein. Eine genauere Untersuchung deutete auf Leuchtmittel des Typs T10 hin. Ein Set mit zehn Stück dürfte ungefähr fünf Euro kosten. Auf dem Gebrauchtmarkt wären dafür vielleicht zwei bis drei Euro zu erzielen. Mitarbeiter von Omaniketa Pakid bei der Arbeit: Hinter dem Verkauf der Überraschungspakete steckt ein logistischer Prozess, bei dem täglich zahlreiche Sendungen sortiert und für den Weiterverkauf vorbereitet werden. (Bild: Omaniketa pakid)

Für Ratlosigkeit sorgten dagegen zwei glänzende innere Türgriffe, die vermutlich zu einem Automodell aus den 1990er-Jahren gehörten. Sie waren neu und ordentlich verpackt. Ohne Kenntnis des passenden Fahrzeugmodells lassen sie sich allerdings nur schwer verkaufen.

Der geschätzte Neupreis für das Paar lag bei etwa 25 Euro. Sollte sich ein passender Käufer finden, wären auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht zehn Euro möglich.

Dann tauchte ein großes, rotes, elastisches Tuch mit türkischer Flagge auf. Es maß ungefähr 130 mal 100 Zentimeter und hatte am Rand ein Gummiband. Ob es als Überzug für ein Polstermöbel, einen Tisch oder einen anderen Gegenstand gedacht war, blieb ein Rätsel.

Der geschätzte Neupreis betrug zehn Euro. Auf dem Gebrauchtmarkt wären vermutlich schon drei bis vier Euro ein Glücksfall. Mindestens ebenso viel könnte ein großer, geblümter Wäschekorb aus gestepptem Polyesterstoff einbringen, der neu vielleicht zehn Euro kostet. Weiterlesen Erfolgreich mit Bio-Erdnüssen: Zwei Bauern sparen mit KI 90 Prozent der Arbeitskosten

22 Euro pro Kasten: Wie eine Allgäuer Familienbrauerei die Branche aufmischt

Tiefkühlproduzent Frosta: „Unsere eigenen Mitarbeiter wollten die Gerichte nicht mehr essen“

Das Geschäftsmodell der asiatischen Zwischenhändler

Nach Angaben von Kristel und Janno besteht ein weitverbreitetes Missverständnis darin, dass die beiden ihre Ware direkt von estnischen Paketdienstleistern kaufen würden.

„Wir gehen nicht zu Omniva oder Smartpost, um dort Pakete zu kaufen. Erstens haben die Paketdienstleister überhaupt kein Recht, diese Pakete zu verkaufen, weil sie ihnen nicht gehören“, erklärt Janno.

Dass Pakete ihre ursprünglichen Empfänger nicht erreichen, hat meistens ganz banale Gründe. Ein Käufer hat falsche oder unvollständige Kontaktdaten angegeben, insbesondere eine falsche Telefonnummer. Dadurch erreicht beispielsweise die SMS-Benachrichtigung über ein Paket in der Abholstation den Empfänger nicht. Foto: Oleg Hartsenko Auch im Sport engagiert sich Omaniketa Pakid: Das estnische Unternehmen unterstützt ein Volleyballturnier als Sponsor und macht so auf sein Geschäft mit Überraschungspaketen aufmerksam. (Bild: Omaniketa pakid)

Bleibt die Sendung liegen, lohnt es sich für asiatische Handelsplattformen oder Hersteller häufig nicht, die Ware Tausende Kilometer zurückzufliegen.

„Für sie ist es sogar billiger, die Ware zu vernichten, als sie nach Asien zurückzuschicken“, erklärt Janno. Vor den Zolländerungen des vergangenen Jahres sei eine gewaltige Menge an Waren direkt in Schredderanlagen gelandet.

Die Lieferkette herrenloser Pakete wird von Zwischenhändlern organisiert. Diese bündeln die Verkaufsrechte und lagern die Waren in europäischen Logistikzentren. Zum Schutz personenbezogener Daten werden die Angaben der ursprünglichen Empfänger unkenntlich gemacht. Deutsche Anbieter überkleben beispielsweise häufig das gesamte Versandetikett. Finnische Zwischenhändler verdecken dagegen lediglich den Namen und die Kontaktdaten der Empfänger. Unzustellbare Postpakete aus Schweden: Das estnische Unternehmen Omaniketa Pakid kauft die Sendungen über Zwischenhändler und verkauft sie als Überraschungspakete weiter. (Bild: Omaniketa pakid)

Eines der Überraschungspakete enthielt eine lilafarbene Handyhülle. Das Problem dabei ist allerdings offensichtlich: Eine Handyhülle ist nur für jemanden wertvoll, der genau das passende Smartphone besitzt. Erste Recherchen deuteten darauf hin, dass die Hülle für das Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus geeignet sein könnte. Möglicherweise handelte es sich sogar um eine Hülle der Marke CaseEase, deren Produkte mehr als 20 Euro kosten.

Eine vergleichbare neue Hülle ohne bekannte Markenbezeichnung könnte ungefähr zwölf Euro kosten. Auf dem Gebrauchtmarkt wären dagegen eher drei bis fünf Euro realistisch. Anschließend tauchte endlich etwas auf, das sich tatsächlich verwenden ließe. Zwei weiße Wandlampen aus Metall wirkten bereits wie ein kleiner Gewinn. Beide wurden mit LED-Netzteilen geliefert und sahen aus wie durchaus brauchbare Strahler.

Der genaue Hersteller ließ sich allerdings nicht ermitteln. Deshalb wurde der geschätzte Neuwert des Lampenpaars auf etwa 60 Euro angesetzt. Sofern beide Lampen funktionieren, könnten sie beim Weiterverkauf zwischen 15 und 30 Euro einbringen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Überraschungspakete als Geschäft: Warum der Boom plötzlich gefährdet ist

Als Janno und Kristel ihr Geschäft aufbauten, versuchten sie zunächst, selbst Kontakt zu Influencern und anderen Content-Creatorn aufzunehmen. Doch weil ihnen das Geld für bezahlte Kooperationen fehlte, erhielten sie Absagen. Schon bald drehte sich die Situation allerdings vollständig, als Medien und Fernsehsender das Thema aufgriffen.

„Unser Marketingbudget liegt nach wie vor praktisch bei null“, erklärt Janno.

Inzwischen kaufen Influencer die Pakete auf eigene Rechnung. Videos, in denen Überraschungspakete geöffnet werden, sind in den sozialen Netzwerken schließlich eine wahre Goldgrube.

„Wenn ein estnischer Influencer mit seinen Videos normalerweise 2.500 bis 5.000 Aufrufe erreicht, bekommt ein Video über das Öffnen eines Überraschungspakets auf einen Schlag 50.000 Aufrufe. Vielleicht sind ja vielmehr wir diejenigen, die für sie nützlich sind“, sagt Janno lachend. In der Unternehmenszentrale von Omaniketa Pakid stapeln sich unzustellbare Postpakete aus ganz Europa, die als Überraschungspakete neue Käufer finden sollen. (Bild: Omaniketa pakid)

Die explosionsartig gestiegene Nachfrage zwang das Unternehmen dazu, die eigenen vier Wände zu verlassen. Inzwischen nutzt es eine Lagerfläche von 130 Quadratmetern, in der sich die Waren palettenweise stapeln.

„Wir dachten, die 20 Paletten, die wir hier eingekauft haben, würden bis zum Frühjahr reichen. Tatsächlich haben wir aber allein in den vergangenen drei Wochen 30 Palettenladungen Pakete verkauft“, beschreibt Janno die Größenordnung des Geschäfts.

Weitere Lieferungen sind bereits unterwegs. „In Kürze kommen Lastwagen mit insgesamt fast 50 Paletten aus Schweden und Deutschland an“, ergänzt er.

Aus dem nächsten Überraschungspaket kam eine gefälschte Chanel-Tasche zum Vorschein. Die Fälschung sollte offenbar eine luxuriöse Kosmetiktasche aus der Chanel-Kollektion von 2023 imitieren. Das Original besteht aus gestepptem Lammleder und verfügt über einen goldfarbenen Kettenriemen sowie das charakteristische CC-Logo. Ein Original kann durchaus 3.000 bis 4.000 Euro kosten.

Für eine vergleichbare Kosmetiktasche ohne Markenzeichen ließe sich ein Neupreis von etwa 30 Euro ansetzen. Die Chanel-Fälschung könnte vielleicht 20 Euro wert sein, wenn überhaupt. Da es sich um ein Imitat mit dem Chanel-Logo handelt, kommt ein Weiterverkauf aus ethischen Gründen nicht infrage. Ein möglicher Wiederverkaufswert wurde deshalb nicht angesetzt.

Deutlich praktischer erwies sich ein schwarzes Schnellladegerät mit einer angegebenen Leistung von 65 Watt. Das Gerät verfügte über zwei USB-Anschlüsse und als besonders erfreuliches Detail über ein integriertes USB-C-Kabel. Dieses lässt sich ähnlich wie ein Maßband automatisch wieder in das Gehäuse einziehen.

Eine Recherche zu vergleichbaren Ladegeräten desselben Herstellers und Modells ergab allerdings, dass die groß auf das Gehäuse gedruckten 65 Watt nicht unbedingt der tatsächlichen Ladeleistung entsprechen müssen. Der geschätzte Wert des Geräts lag bei zehn Euro. Auf dem Gebrauchtmarkt wären vielleicht fünf Euro zu erzielen. Kristel Neier präsentiert das ungewöhnliche Geschäftskonzept von Omaniketa Pakid auf einem Markt. (Bild: Omaniketa pakid)

Die Zollpolitik bedroht das Geschäft

Wie profitabel der Paketverkauf tatsächlich ist, verraten die Betreiber von Omaniketa Pakid nicht. Allerdings erklären sie, dass sie mit diesem Geschäft inzwischen mehr verdienen als mit ihrer regulären Arbeit.

Obwohl die Verkaufszahlen die ursprünglichen Prognosen um ein Vielfaches übertroffen haben, wollen die Gründer ihre Arbeitsplätze in der Logistikbranche nicht aufgeben. Der Grund dafür ist eine drohende Versorgungskrise in diesem ungewöhnlichen Geschäftsfeld.

Im Zusammenhang mit der Verschärfung der Zollvorschriften für Sendungen mit geringem Warenwert seien die Paketmengen aus Asien in Europa stark zurückgegangen.

„Es ist von einem Rückgang um bis zu 80 Prozent die Rede. Heute kämpfen wir buchstäblich um jedes einzelne herrenlose Paket, das wir für unser Lager einkaufen können“, räumt Janno ein. Nachschub aus Schweden: Mitarbeiter entladen eine neue Lieferung unzustellbarer Postpakete, die das estnische Unternehmen Omaniketa Pakid für den Weiterverkauf vorbereitet. (Bild: Omaniketa pakid)

Da die Vorschriften weiter verschärft werden sollen, könnte sich der bisherige Strom an Waren beim Einkauf bald auf ein schmales Rinnsal reduzieren.

„Wir haben tatsächlich ein bisschen Angst, dass das für uns nur ein vorübergehendes Projekt ist. Wir gehen davon aus, dass die Situation noch schwieriger wird und wir dieses Geschäft nicht mehr lange betreiben können. Trotzdem bereuen wir nichts. Es war zumindest ein tolles Abenteuer“, fasst Janno zusammen.

Für den Selbstversuch wurde es an dieser Stelle erst richtig spannend. Und deutlich weiblicher. In einem der Pakete befanden sich drei neue Büstenhalter in Schwarz, Weiß und Beige in der Größe XL. Dazu kam ein Wäschebeutel. Es handelte sich um das Modell Daily Essential der Marke Rose on Six. Anders als bei vielen anderen Fundstücken ließ sich der Hersteller eindeutig identifizieren. Es ist eine europäische Marke. Den Produkten lagen zudem entsprechende Broschüren und QR-Codes bei.

Der Besuch im Onlineshop des Herstellers brachte eine Überraschung: Für das Dreierset wurde ein regulärer Preis von 254,97 Euro angegeben! Allerdings musste die unbekannte deutsche Kundin, die diese Büstenhalter ursprünglich bestellt hatte, keineswegs diesen Preis bezahlt haben. Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurde genau dasselbe Set im Rahmen einer Rabattaktion für 99,98 Euro angeboten.

Mit anderen Worten: Zwischen dem beworbenen Normalpreis und dem Aktionspreis lagen mehr als 150 Euro. Ein erheblicher Teil des angeblichen Warenwerts existierte also nur auf dem Preisschild.

Auf dem Gebrauchtmarkt wären für die drei Büstenhalter kaum 100 Euro zu erzielen. Für die neuen und ungetragenen Produkte könnte ein realistischer Preis eher zwischen 20 und 40 Euro liegen. Und selbst dafür müsste sich erst einmal eine Käuferin mit der passenden Größe finden.

Als Nächstes kamen zwei Kollagenseren der koreanischen Kosmetikmarke Sungboon Editor zum Vorschein. Beide Flaschen enthielten jeweils 30 Milliliter. In einem estnischen Onlineshop lag der reguläre Verkaufspreis bei 27 Euro pro Flasche. Zusammen ergab das einen Warenwert von 54 Euro. Im Onlineshop des Herstellers kostete eine Flasche zum Aktionspreis umgerechnet rund 23,24 Euro. Der dort beworbene reguläre Preis lag bei umgerechnet rund 40,22 Euro. Beide Flaschen waren ungeöffnet und noch haltbar. Für das Paar wären auf dem Gebrauchtmarkt möglicherweise etwa 20 Euro zu erzielen.

Dann erschien plötzlich etwas, dessen Preis die gesamten Anschaffungskosten des Experiments um ein Vielfaches übertraf. In zwei identischen dunkelgrauen Kartons mit deutlich sichtbaren Logos lagen leuchtend orangefarbene elektronische Geräte. Im Lieferumfang befanden sich außerdem Antennen und kabelgebundene Kopfhörer. Es handelte sich um Kommunikationsgeräte des Modells Youyeetoo LoraSecrt aus dem Jahr 2026. Laut Herstellerbeschreibung ermöglichen sie es, miteinander zu kommunizieren, ohne dass Mobilfunkempfang oder eine SIM-Karte erforderlich sind.

Versprochen werden der Versand von Nachrichten, die Übermittlung des eigenen Standorts, eine Notruffunktion und unter geeigneten Bedingungen sogar eine direkte Kommunikation über Entfernungen von bis zu zehn Kilometern.

Solche Geräte könnten beispielsweise für Wanderer, Rettungskräfte oder Menschen nützlich sein, die in Regionen ohne Mobilfunkempfang arbeiten. Am erstaunlichsten war allerdings der Preis. Im Onlineshop des Herstellers wurde ein Set aus zwei Geräten für ungefähr 540 Euro angeboten. Das entspricht mehr als dem Sechsfachen der gesamten Ausgaben für die zehn Überraschungspakete.

Allerdings war an dieser Stelle Vorsicht angebracht. Bevor sich ein realistischer Wiederverkaufswert ermitteln lässt, müsste zunächst geprüft werden, welche Frequenzversion die Geräte verwenden, ob sie zuverlässig funktionieren und ob ihr Betrieb in Estland überhaupt zulässig ist. Sollten alle Eigenschaften den Versprechen des Herstellers entsprechen, ließe sich nach einer sehr vorläufigen Einschätzung versuchen, für das Gerätepaar zwischen 150 und 250 Euro zu verlangen.

Sind aus 83 Euro tatsächlich 1.000 Euro geworden?

Addiert man alle gefundenen Gegenstände und legt dabei die von Onlineshops beworbenen regulären Verkaufspreise sowie geschätzte Einzelhandelspreise unbekannter Produkte zugrunde, erreicht der Gesamtwert der Beute ungefähr 1.020 Euro. Das klingt nach einem hervorragenden Geschäft: 83 Euro bezahlt und dafür Waren im Wert von mehr als 1.000 Euro erhalten.

Doch dieser Gewinn existiert vor allem auf dem Papier. Tatsächlich wurde keiner der Gegenstände bereits zu Geld gemacht. Deshalb wurde zusätzlich berechnet, welchen Erlös der Verkauf aller Fundstücke auf dem Gebrauchtmarkt zu eher zurückhaltend angesetzten Preisen ermöglichen könnte. Das Ergebnis: 232 Euro.

Eigene Einschätzungen des Testers. Alle Beträge beruhen auf geschätzten Preisen, nicht auf tatsächlich erzielten Verkaufserlösen. Versandkosten und Arbeitszeit sind nicht berücksichtigt.

Wenn sich tatsächlich sämtliche Produkte verkaufen ließen, blieben nach Abzug des Kaufpreises von 83 Euro rechnerisch 149 Euro Gewinn übrig. Und das noch vor Berücksichtigung der Versandkosten und des eigenen Arbeitsaufwands. Hinzu kommt, dass ein Großteil dieser möglichen Einnahmen von den beiden Kommunikationsgeräten abhängt.

Sollten sie unbrauchbar sein oder sich keine Käufer dafür finden, könnten die übrigen Fundstücke beim Weiterverkauf hoffentlich noch insgesamt 82 Euro einbringen. Das wäre ein Euro weniger, als das gesamte Experiment gekostet hat.

Überraschungspakete kaufen: Welche Rechte Verbraucher in Deutschland haben

Bei der estnischen Verbraucherschutz- und technischen Regulierungsbehörde TTJA sind bislang keine Beschwerden gegen das Unternehmen Omaniketa Pakid eingegangen. Außerdem hat das Unternehmen dafür gesorgt, dass ihm bei seinen geschäftlichen Aktivitäten ein fachkundiger Rechtsberater zur Seite steht.

Dennoch lohnt es sich, gemeinsam mit der TTJA genauer zu betrachten, welche rechtlichen Anforderungen bei einem solchen Geschäftsmodell grundsätzlich zu beachten sind. Der Verkauf herrenloser Pakete ist in Estland nicht gesondert geregelt und auch nicht grundsätzlich verboten. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Händler sein Geschäftsmodell zulasten der üblichen Verbraucherrechte betreiben darf.

Darauf weist Martin Simmermann hin, Jurist im Referat für Dienstleistungsaufsicht der TTJA. Nach seinen Angaben gelten für den Verkauf von Überraschungspaketen dieselben Anforderungen wie für jeden anderen Onlinehandel. Der größte rechtliche Konflikt betrifft das Rückgaberecht. „Allein die Tatsache, dass es sich um ein Überraschungspaket handelt, kann kein Grund dafür sein, das Widerrufsrecht auszuschließen“, erklärt Simmermann.

Käufer haben grundsätzlich das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Kauf einer im Internet bestellten Ware zurückzutreten. Bei einem Überraschungspaket setzt die Prüfung des Produkts zwangsläufig voraus, dass die Verpackung geöffnet wird. „Allein die Tatsache, dass durch das Öffnen des Pakets der Überraschungseffekt verloren geht, berechtigt den Händler jedoch nicht dazu, vom Verbraucher einen Ausgleich für eine Wertminderung zu verlangen“, betont der Jurist.

Hat der Käufer die Ware allerdings über das Maß hinaus benutzt, das notwendig ist, um ihre Eigenschaften zu prüfen, kann der Verkäufer unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausgleich für den Wertverlust verlangen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Produktsicherheit. Da der Unternehmer nicht weiß, was sich in einem Paket befindet, kann er möglicherweise auch nicht überprüfen, ob die enthaltenen Produkte den geltenden Anforderungen der Europäischen Union entsprechen. Nach Angaben von Simmermann entbindet diese Unkenntnis den Verkäufer jedoch nicht von seiner Verantwortung.

„Das Risiko, das sich aus dem unbekannten Inhalt des Pakets ergibt, ist Bestandteil des Geschäftsmodells des Verkäufers und kann nicht auf den Verbraucher abgewälzt werden.“

Auch bei einem beschädigten oder unbrauchbaren Produkt kann der Händler seine Verantwortung nicht allein mit dem Argument ausschließen, er habe den Inhalt des Pakets nicht gekannt.

Unter den gesetzlich festgelegten Voraussetzungen kann der Käufer verlangen, dass ein Produkt repariert oder ersetzt wird. Ebenso kommen eine Preisminderung oder die Rückerstattung des Kaufpreises infrage. Die estnische Behörde empfiehlt Verbrauchern deshalb, das Öffnen solcher Pakete zu filmen oder zu fotografieren. Auf diese Weise lässt sich im Streitfall nachweisen, in welchem Zustand die Ware beim Käufer angekommen ist.

Auch deutsche Käufer von Mystery Boxen haben Verbraucherrechte

Für Verbraucher in Deutschland ist das Geschäftsmodell längst ebenfalls relevant. Auch hier werden sogenannte Mystery Boxen und Secret Packs verkauft, deren Inhalt beim Kauf unbekannt ist. Die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich darauf hin, dass bei online gekauften Überraschungspaketen grundsätzlich das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen gilt. Der Käufer kann die Ware deshalb auch dann zurückschicken, wenn ihm der Inhalt nicht gefällt. Für die Rücksendekosten muss er allerdings unter Umständen selbst aufkommen.

Anders sieht es beim Kauf im stationären Handel oder an einem Automaten aus. Dort besteht bei bloßem Nichtgefallen grundsätzlich kein gesetzlicher Anspruch auf Rückgabe. Ist die Ware allerdings mangelhaft, gelten weiterhin die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Das Geschäft mit Überraschungspaketen ist damit keineswegs ein rechtsfreier Raum.

Für deutsche Händler stellt sich zusätzlich die Frage nach der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Modells. Der Weiterverkauf unzustellbarer Pakete eröffnet zwar neue Möglichkeiten, Waren zu verwerten, die andernfalls möglicherweise entsorgt würden. Zugleich bleiben die tatsächlichen Produktwerte unsicher, die Beschaffung hängt von internationalen Lieferketten ab und der Händler trägt Verantwortung für die angebotenen Produkte. Der geschilderte estnische Fall verdeutlicht diese Chancen und Risiken. Konkrete Rückschlüsse auf die Rentabilität deutscher Anbieter lassen sich daraus allerdings nicht ziehen.

Das Fazit des Experiments fällt entsprechend nüchtern aus: Wer Überraschungspakete kaufen möchte, kann mit etwas Glück tatsächlich wertvolle Gegenstände entdecken. Ein hoher geschätzter Neuwert garantiert jedoch noch lange keinen Gewinn. Entscheidend ist, ob die Produkte funktionieren, legal genutzt werden dürfen und sich tatsächlich verkaufen lassen. Im vorliegenden Fall hängt der mögliche Gewinn von 149 Euro vor allem an zwei Kommunikationsgeräten. Ohne sie würde der Verkauf der übrigen Waren nicht einmal den ursprünglichen Kaufpreis vollständig decken.