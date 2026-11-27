"Die Bürger Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik Deutschland werden weniger Geld in ihren Geldbörsen haben", sagte Peskow weiter zu den EU-Haushaltsplänen. (Foto: dpa)

"Die Bürger Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik Deutschland werden weniger Geld in ihren Geldbörsen haben", sagte Peskow weiter zu den EU-Haushaltsplänen. (Foto: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Kreml: EU-Budget finanziert den Krieg in der Ukraine

Russland hat den geplanten nächsten siebenjährigen EU-Haushalt als Kriegsfinanzierung für die Ukraine kritisiert. Die EU wolle eine große Summe zahlen, um den Krieg in der Ukraine weiter zu finanzieren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf die zweitägigen Verhandlungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "Das ist kein Geld für den Frieden", sagte er. Die Folgen für die Verhandlungen zu Beendigung des Krieges seien keine guten, meinte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin.

"Die Bürger Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik Deutschland werden weniger Geld in ihren Geldbörsen haben", sagte Peskow weiter zu den EU-Haushaltsplänen. Das Budget schade nicht nur den Interessen der Ukrainer, weil deren Führung den Krieg fortsetzen wolle. Es gehe auch zulasten der Interessen europäischer Staaten, weil Geld für Munition und weniger für die Renovierung von Schulen oder neuen Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen ausgegeben werde. Weiterlesen EU-Sondergipfel: Merz drängt auf Einigung bei Haushalt und Ukraine-Hilfen

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Russland zweifelt an Friedensabsichten der EU

Die russische Führung zweifelt immer wieder an den Friedensabsichten der EU. So beklagt Moskau etwa, dass die EU zwar bei den Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern unter US-Vermittlung mit an den Tisch wolle, aktuell aber auch ein neues Sanktionspaket beschließen wolle. Die Europäer hätten bislang auch nicht auf eine Einladung zu Gesprächen in Moskau reagiert, teilte der Kreml mit.

Moskau: Kiew will Geografie des Krieges ausweiten

Peskow warf der Ukraine außerdem vor, die "Geografie des Krieges" ausweiten zu wollen. "Wir beobachten terroristische Aktivitäten des Kiewer Regimes im Mittelmeer und in der Ostsee", sagte er über die Angriffe auf russische Schiffe in den Regionen. Das seien "potenziell sehr gefährliche Handlungen des Kiewer Regimes", die nicht nur die Anrainerstaaten, sondern auch die Nato beunruhigen könnten.

Während die Ukraine immer wieder betont, alles für einen Frieden zu tun, wirft Russland dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, den Krieg auch für den eigenen Machterhalt fortsetzen zu wollen. Solange Kriegsrecht in dem Land gilt, gibt es keine Wahlen.

Zur Lage im Krieg will sich Putin am 10. Dezember erneut ausführlich äußern. Dann richten der Kreml und das Staatsfernsehen seine jährliche Jahrespressekonferenz zusammen mit dem als Bürgersprechstunde organisierten "heißen Draht" aus. Laut Peskow soll in diesem Jahr auch künstliche Intelligenz bei der mehrstündigen Show genutzt werden, um Fragenkomplexe zu bündeln.