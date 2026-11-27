Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. (Foto: dpa)

Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. (Foto: dpa)

Update: Bundestag beschließt Haushalt für 2027

Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Der Etat der schwarz-roten Koalition mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro wurde in namentlicher Abstimmung angenommen.

Bundeshaushalt: Mehrheit der Deutschen gegen neue Schulden

Die Bevölkerung sieht die im Bundeshaushalt vorgesehenen Schulden mehrheitlich kritisch. 59 Prozent der Deutschen lehnen die geplante Schuldenaufnahme ab, wie aus dem ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht.

35 Prozent halten die Aufnahme angesichts der aktuellen Herausforderungen dagegen für richtig. Besonders hoch ist die Ablehnung demnach bei Anhängern der AfD, aber auch 48 Prozent der Unionsanhänger sprechen sich gegen die geplante Neuverschuldung aus. Weiterlesen Aufschwung auf Pump: Wann platzt Deutschlands 300-Milliarden-Euro-Lücke?

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Abstimmung Bundeshaushalt für 2027

Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Die Pläne der schwarz-roten Koalition sehen Ausgaben von 556 Milliarden Euro vor und damit rund 31 Milliarden mehr als im Etat 2026. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem der Bund etwa Geld für die Rentenversicherung zuschießt. Die Ausgaben für Verteidigung sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen. Im Kernhaushalt und in Sondertöpfen sind insgesamt neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro vorgesehen.

Für das ZDF-Politbarometer wurden vom 24. bis 26. November 1.245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund zwei Prozentpunkte.