Finanzen

Costco teurer als Nvidia: Ist mir diese Sicherheit noch den Preis wert?

Während Technologieaktien unter Druck geraten sind, flüchteten Anleger in Walmart, Costco, Coca-Cola und andere vermeintlich sichere Unternehmen. Das Problem: Einige dieser Aktien werden inzwischen höher bewertet als Nvidia, Microsoft oder Meta, obwohl ihre Gewinne deutlich langsamer wachsen. Ich frage mich deshalb: Wann wird Sicherheit selbst zum Risiko?