Politik

Alterssicherung: Altersteilzeit-Reform lohnt sich vor allem für den Fiskus

Eine Reform mit schärferen Regelungen für die Altersteilzeit liegt auf dem Tisch und und könnte dem Staat hohe zusätzliche Einnahmen bescheren. Doch was bringt weniger Arbeitsteilzeit dem Arbeitsmarkt und Arbeitgebern wirklich?