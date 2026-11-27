Die Politik wird aktiv: Finanzminister Klingbeil plant ein Gesetz, das Geschäfte und Restaurants verpflichten soll, Zahlungen mit Karte oder Handy zu akzeptieren. (Foto: dpa)

Die Politik wird aktiv: Finanzminister Klingbeil plant ein Gesetz, das Geschäfte und Restaurants verpflichten soll, Zahlungen mit Karte oder Handy zu akzeptieren. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Umfrage: Kartenzahlung auf Märkten oft unmöglich - Kunden unzufrieden

Viele Verbraucher sind laut einer Umfrage unzufrieden mit fehlenden Möglichkeiten für Kartenzahlung auf Märkten und bei Festen. Weniger als ein Viertel (23 Prozent) sieht hier einen guten oder sehr guten Fortschritt bei digitalen Zahlungsmöglichkeiten, zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Kreditkartenanbieters Visa unter gut 1.800 Menschen. "Wer gern digital bezahlt, möchte darauf auch am Marktstand oder beim Stadtfest nicht verzichten", sagt der Visa-Chef für Zentraleuropa, Albrecht Kiel.

Demnach ist nur die Hälfte (49 Prozent) der Befragten in kleinen Geschäften zufrieden mit den Möglichkeiten, bargeldlos zu zahlen. Im Nahverkehr finden zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) dagegen die digitalen Bezahlmöglichkeiten bereits gut oder sehr gut, so die Umfrage, die vom 14. bis 23. September online durchgeführt wurde. Weiterlesen Karte schlägt Bargeld: Bezahlen im Euroraum verändert sich grundlegend

Kartenzahlung wird Pflicht: Was ab 2027 auf Betriebe zukommt

Befragte sehen im Ausland bessere Zahlungsmöglichkeiten

Aus ihrer Erfahrung in anderen Ländern sehen einige Befragten die Situation dort besser: 37 Prozent der Befragten gaben an, dort leichter als in Deutschland bargeldlos zahlen zu können. Nur drei Prozent empfanden die Zahlungsmöglichkeiten schlechter.

Laut Umfrage sind die meisten Menschen in Deutschland (96 Prozent) zufrieden mit der Auswahl verschiedener Bezahlmöglichkeiten. 93 Prozent haben demnach bereits mindestens ein Mal kontaktlos bezahlt, 39 Prozent mit dem Smartphone oder einem Wearable, etwa einer Smartwatch. "Die hohe Zufriedenheit mit digitalen Bezahlmöglichkeiten ist ein positives Zeichen", sagt Visa-Manager Kiel. Beim Bezahlen werde der Fortschritt der Digitalisierung greifbar.

Die Politik treibt das Thema voran: Im September brachte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Pläne für ein Gesetz auf den Weg, das Geschäfte und Restaurants dazu verpflichten soll, Zahlungen mit Karte oder Handy zu akzeptieren. Bargeld solle aber weiterhin akzeptiert werden. Branchenverbände warnten vor zusätzlichen Kosten. Ziel des Finanzministeriums ist nach früheren Angaben, dass ein Gesetzesentwurf 2027 umgesetzt wird.