Wirtschaft

Kartenzahlung wird Pflicht: Was ab 2027 auf Betriebe zukommt

Kartenzahlung soll künftig nahezu überall möglich sein, ohne das Bargeld zu verdrängen. Das Finanzministerium plant neue Vorgaben für Händler, Gastronomen und Dienstleister. Während Kunden mehr Auswahl erhalten sollen, stellen sich für Unternehmen wichtige Fragen zu Kosten, Technik und möglichen Ausnahmen.