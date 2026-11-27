Ukraine-Friedensverhandlungen: Washington ändert seine Strategie

Die USA betrachten die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht länger als Anreiz, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung seiner umfassenden Invasion in der Ukraine zu bewegen. Stattdessen rücken territoriale Zugeständnisse und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt der Verhandlungen. Das berichten unsere Kollegen von Äripäev.

Die Trump-Regierung hat ihre Vorschläge zurückgestellt, Russland mit Geschäftsabschlüssen zu einem Ende des Krieges in der Ukraine zu bewegen. Grund dafür sei das geringe Interesse des Kremls an den angebotenen Energie- und Luftfahrtprojekten, berichtete die Financial Times.

Der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, und der Sondergesandte Steve Witkoff erklärten europäischen Regierungsvertretern, dass gemeinsame Unternehmensprojekte nicht länger einen zentralen Bestandteil des amerikanischen Angebots an Russland darstellten. Das bestätigten der Zeitung fünf mit dem Strategiewechsel vertraute Regierungsvertreter.

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Ukraine-Friedensverhandlungen: Putins Desinteresse an Wirtschaftsdeals

Kushner und Witkoff hatten Russland in den vergangenen Monaten Investitionen amerikanischer Unternehmen in russische Ölprojekte und die Titanproduktion vorgeschlagen. Weitere Angebote umfassten die Wiederaufnahme von Gaslieferungen nach Europa über Pipelines sowie die erneute Öffnung des russischen Luftraums für amerikanische Fluggesellschaften für Transit- und Überflüge.

Ziel war es, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen finanziellen Anreiz zu bieten, seine umfassende Invasion in der Ukraine zu beenden. Amerikanische Regierungsvertreter betonten jedoch, dass diese Projekte erst nach dem Ende des Krieges verwirklicht werden könnten.

Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge reagierten russische Regierungsvertreter zunächst positiv auf die amerikanischen Vorschläge. Der Kreml habe sich anschließend jedoch von diesen Ideen distanziert, da er für einen Frieden den Verzicht der Ukraine auf Gebiete sowie weitere Zugeständnisse fordere, die Kiew für inakzeptabel halte.

Bei der jüngsten Verhandlungsrunde Anfang dieses Monats in Abu Dhabi zeigten russische Regierungsvertreter wenig Interesse an Geschäftsvereinbarungen. Stattdessen wiederholten sie ihre kompromisslosen Forderungen. Den amerikanischen Unterhändlern sei deutlich gemacht worden, dass Putin nicht bereit sei, seine Position aufzuweichen.

„Es wurde ziemlich deutlich gemacht, dass die Russen an so etwas kein Interesse haben“, sagte einer der Regierungsvertreter. Moskau scheint davon überzeugt zu sein, dass ein umfassenderes Friedensabkommen wahrscheinlich ohnehin zu einer Lockerung der Sanktionen führen würde. Das würde Unternehmen die Rückkehr auf den russischen Markt ermöglichen.

„Wir strukturieren unsere Verhandlungsansätze und werden diese bekannt geben, sobald wir dazu bereit sind“, erklärte ein amerikanischer Regierungsvertreter. „Das ist weiterhin Teil des Prozesses“, ergänzte er mit Blick auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau nach dem Krieg. Weiterlesen Panzer war gestern: Ukraine warnt vor neuem Drohnenkrieg

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Land gegen Frieden: Russland hält an seinen Forderungen fest

Andere hochrangige amerikanische Regierungsvertreter waren bereits zu dem Schluss gekommen, dass Putin sich bei seinem Bestreben, den Krieg zu gewinnen, nicht von wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt. "Die Amerikaner haben nach und nach ein besseres Verständnis dafür entwickelt, was die Konfliktparteien benötigen", sagte eine der Quellen.

Kushner veröffentlichte am Sonntagabend eine ausführliche Erklärung zu den Verhandlungen, in der er die wirtschaftlichen Anreize, die Russland im Rahmen eines möglichen Friedensabkommens angeboten werden könnten, nicht mehr erwähnte. Stattdessen konzentrierte er sich auf eine mögliche Sicherheitsarchitektur für die Zeit nach dem Krieg.

Einer Quelle zufolge wurde die Strategie der Wirtschaftsvereinbarungen inzwischen in den Hintergrund gedrängt. Die USA seien zu einem „traditionelleren“ Verhandlungsansatz übergegangen, der sich auf das Prinzip „Land gegen Frieden“ konzentriere.

Putin und andere russische Regierungsvertreter erwähnten die Gespräche über eine mögliche wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA weder nach den Treffen mit Trump in Shenzhen in der vergangenen Woche noch nach dem Besuch von Kushner und Witkoff in Moskau Anfang dieses Monats. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Putin erklärte, er sei bereit, den Angriff zu beenden, wenn die Ukraine ihre gesamte östliche Donbass-Region an Russland abtrete. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat diese Bedingung wiederholt zurückgewiesen.

Hochrangige ukrainische Regierungsvertreter erklärten, dass der russische Staatschef ihrer Einschätzung nach auch dann nicht im Donbass haltmachen würde, wenn ihm das Gebiet im Rahmen eines Abkommens zugesprochen würde oder er es mit militärischer Gewalt erobern könnte.

Für Deutschland ist der amerikanische Strategiewechsel insbesondere mit Blick auf die europäische Energieversorgung und die Zukunft der Russland-Sanktionen von Bedeutung. Die ursprünglich vorgeschlagene Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über Pipelines hätte erhebliche Auswirkungen auf den europäischen Energiemarkt haben können. Für deutsche Industrieunternehmen bleibt damit ungewiss, unter welchen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich die Handelsbeziehungen mit Russland langfristig entwickeln könnten.

Die Ukraine-Friedensverhandlungen verdeutlichen, dass wirtschaftliche Anreize allein offenbar nicht ausreichen, um Moskau zu Zugeständnissen zu bewegen. Für Europa rücken damit sicherheitspolitische Fragen stärker in den Vordergrund, während eine wirtschaftliche Normalisierung mit Russland weiterhin ungewiss bleibt.