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Tiefkühlproduzent Frosta: „Unsere eigenen Mitarbeiter wollten die Gerichte nicht mehr essen“

Zu wenig Nährstoffe, zu viele Geschmacksverstärker – Tiefkühlgerichte haben keinen guten Ruf. Die Frosta AG verzichtet seit 2003 mit dem Reinheitsgebot auf Zusatzstoffe. Nach historischen Umsatzeinbrüchen lässt das Unternehmen heute die Konkurrenz hinter sich. Vorstand Felix Ahlers erklärt die Fehler von damals und den Wert des Reinheitsgebotes heute.