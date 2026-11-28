Wirtschaft

Milliardendeal mit China: Was wird jetzt aus MediaMarkt?

China kauft sich in Europas Elektronikhandel ein. Für rund 1,3 Milliarden Euro übernimmt JD.com die Kontrolle über den Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn. Mehr als 1.000 Filialen werden damit Teil einer neuen Handelsstrategie. Was bedeutet die MediaMarkt-Übernahme für den deutschen Markt?