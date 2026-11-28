Panorama

Weihnachtsmärkte in Deutschland: Wie sicher sind sie und wer trägt die Kosten?

Mehr als 3.000 Weihnachtsmärkte starten in die Saison. Während Besucher zwischen Glühweinstand und Karussell unterwegs sind, beschäftigen die Veranstalter steigende Sicherheitskosten. Auch die Schausteller spüren den Kostendruck.