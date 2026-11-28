Ford E-Tourneo Courier: Ein Raumwunder für Familien

Der Ford E-Tourneo Courier bietet erstaunlich viel Platz, praktische Schiebetüren und einen großzügigen Kofferraum. Doch die überschaubare Reichweite und der hohe Preis werfen eine entscheidende Frage auf: Für wen lohnt sich der elektrische Hochdachkombi wirklich? Das haben unsere Kollegen von Finance.si getestet.

Der Ford E-Tourneo Courier ist beinahe ein Musterbeispiel für ein vernünftig konstruiertes Auto. Auf einer Länge von gut 4,3 Metern bietet er enorm viel Platz, hintere Schiebetüren, einen 570 Liter großen Kofferraum und ein zusätzliches Staufach unter der Fronthaube. Auch seine Fahreigenschaften sind deutlich besser, als die kastenförmige Karosserie vermuten lässt. Weniger vernünftig erscheint allerdings der Preis. Der getestete Titanium kostet 34.400 Euro. Für ein Auto mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 46 Kilowattstunden und gut 300 Kilometern offizieller Reichweite ist das bereits eine stolze Summe. Ein gutes Auto ist er zweifellos. Ein günstiges allerdings nicht. Der Ford E-Tourneo Courier zeigt sich von hinten mit kantigem Design, großer Heckklappe und einem Kofferraumvolumen von 570 Litern. (Bild: Marko Čopi)

Seine Form macht daraus auch kein Geheimnis. Das Dach ist hoch, die Seitenwände stehen nahezu senkrecht, das Heck fällt steil ab. Bei dieser Bauweise muss sich die Aerodynamik der Alltagstauglichkeit unterordnen. Dafür bietet der Innenraum gemessen an den Außenabmessungen beinahe absurd viel Platz. Vorne sitzt man angenehm luftig, hinten finden zwei Erwachsene problemlos Platz. Die Schiebetüren erweisen sich auf engen Parkplätzen als nützlicher als so manches glänzende Extra moderner SUVs.

Der Kofferraum fasst 570 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen sind es mehr als 2.100 Liter. Unter der Fronthaube stehen weitere 44 Liter Stauraum zur Verfügung. Genau richtig für Ladekabel und andere Dinge, die sonst immer dort liegen, wo man sie gerade nicht braucht. Die große Heckklappe benötigt beim Öffnen allerdings etwas Platz hinter dem Fahrzeug. Das ist jedoch fast der einzige Nachteil der kantigen und ausgesprochen praktischen Karosserie.

Ford E-Tourneo Courier im Fahrtest: Komfort statt Sportlichkeit

Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 100 Kilowatt beziehungsweise 136 PS und entwickelt ein Drehmoment von 290 Newtonmetern. Von null auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt der Ford E-Tourneo Courier in 10,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 145 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Auf dem Papier klingen diese Werte wenig aufregend. Im Alltag reicht die Leistung jedoch vollkommen aus. In der Stadt reagiert der Wagen spontan, beim Einfädeln in den Verkehr wirkt er keineswegs träge. Auch beim Überholen vermittelt der 136 PS starke Motor nicht den Eindruck, überfordert zu sein. Mehr als die Beschleunigung überrascht allerdings das Fahrwerk. Die hohe Karosserie neigt sich in Kurven erwartungsgemäß zur Seite, allerdings weniger stark als vermutet. Die Lenkung arbeitet ausreichend präzise, die Vorderachse folgt den Lenkbefehlen zuverlässig. Ford versteht es offenbar noch immer, einen Hochdachkombi zu bauen, der sich wie ein Pkw fährt. Das Cockpit des Ford E-Tourneo Courier setzt auf ein modernes, übersichtliches Design mit digitalen Anzeigen und einem zentralen Touchscreen. (Bild: Marko Čopi)

Das Gewicht von 1,72 Tonnen macht sich bei schnellen Richtungswechseln zwar bemerkbar, sorgt aber nicht für unangenehme Überraschungen. Die Federung ist auf Komfort abgestimmt, was gut zum Charakter des Fahrzeugs passt. Auf schlechten Straßen bleibt der Wagen gelassen, kurze Unebenheiten werden ordentlich abgefedert. Die angenehm aufrechte Sitzposition erleichtert zudem das Fahren. Natürlich fährt sich der E-Tourneo Courier nicht wie ein Ford Focus. Angesichts seiner Karosserieform wäre alles andere auch erstaunlich. Weiterlesen Polestar 5 im Test: Angriff auf Porsche und Audi – mehr Luxus für weniger Geld?

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Praktikabilität statt SUV-Mode

Der E-Tourneo Courier erinnert daran, dass ein Familienauto nicht zwangsläufig ein SUV sein muss. Die Schiebetüren erleichtern den Einstieg in den Fond, das hohe Dach schafft großzügige Kopffreiheit. Dank des rechteckigen Innenraums lassen sich Breite und Höhe deutlich besser ausnutzen. Wer regelmäßig Kinder, Fahrräder, einen Hund oder gefühlt den halben Hausstand transportiert, profitiert davon jeden Tag. Das sind Vorteile, die nicht nur im Verkaufsprospekt gut aussehen. Die Rücksitzbank des Ford E-Tourneo Courier bietet großzügige Kopf- und Beinfreiheit. Praktische Schiebetüren erleichtern den Ein- und Ausstieg. (Bild: Marko Čopi)

Auch die Übersichtlichkeit überzeugt. Trotz seiner Höhe bleiben die Abmessungen stadttauglich. Mit einer Breite von 1,80 Metern macht der Wagen das Fahren durch enge Straßen und Parkhäuser nicht unnötig kompliziert. Tatsächlich ist er im Stadtverkehr häufig die vernünftigere Wahl als mancher größere SUV, der außen mehr Platz beansprucht, innen aber kaum zusätzlichen Raum bietet. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ford E-Tourneo Courier: Reichweite, Ladezeit und Preis

Die nutzbare Batteriekapazität beträgt 46 Kilowattstunden, die offizielle Reichweite nach WLTP liegt bei 319 Kilometern. Für alltägliche Fahrten ist das ausreichend. In der Stadt und auf Landstraßen lassen sich mit einer Batterieladung problemlos mehrere Tage gewöhnlicher Fahrbetrieb bewältigen. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten fordert die große Stirnfläche des Fahrzeugs noch keinen allzu hohen Tribut. Der Kofferraum des Ford E-Tourneo Courier fasst 570 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Ladevolumen auf über 2.100 Liter. (Bild: Marko Čopi)

Bei Tempo 130 zeigt die Karosserieform allerdings ihre Schattenseite. Der Stromverbrauch steigt, während sich die tatsächlich erreichbare Reichweite schnell von den offiziellen 319 Kilometern entfernt. In der Praxis sinkt sie auf 200 Kilometer und weniger. Damit entsteht auf längeren Fahrten schnell das Gefühl, ständig mit knapper Energiereserve unterwegs zu sein.

Das allein wäre nicht besonders problematisch, wenn der E-Tourneo Courier günstiger wäre. Bei einem Testwagenpreis von 34.400 Euro wirkt die Batterie mit ihren 46 Kilowattstunden jedoch eher bescheiden als vernünftig dimensioniert. Für die Stadt und das Umland reicht sie aus. Wer regelmäßig längere Strecken fährt, dürfte sich dagegen weitere zehn bis 15 Kilowattstunden Batteriekapazität wünschen. Die Seitenansicht des Ford E-Tourneo Courier zeigt die kantige Karosserie mit hohem Dach und praktischen Schiebetüren, die für ein großzügiges Platzangebot sorgen. (Bild: Marko Čopi)

Ladeleistung: Kurze Stopps, aber häufige Pausen

Die maximale Ladeleistung an einer Gleichstrom-Schnellladesäule beträgt 100 Kilowatt. Für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent gibt Ford eine Dauer von 26 Minuten an. An Wechselstrom-Ladesäulen nimmt das Fahrzeug bis zu elf Kilowatt auf.

Eine Ladeleistung von 100 Kilowatt klingt heute nicht besonders beeindruckend. Bei einer derart kleinen Batterie ist sie allerdings nicht das Hauptproblem. Um den Ladezustand um 70 Prozentpunkte zu erhöhen, müssen lediglich etwas mehr als 32 Kilowattstunden Energie in den Akku gelangen. Entsprechend überschaubar bleibt die Dauer eines einzelnen Ladestopps. Problematischer ist, dass auf längeren Strecken häufiger nachgeladen werden muss. Eine höhere Ladeleistung wäre willkommen. Eine größere Batterie wäre noch hilfreicher. Der Ford E-Tourneo Courier zeigt sich von der hinteren Seite mit kantigem Heck, hoher Dachlinie und praktischen Schiebetüren. (Bild: Marko Čopi)

Sicherheit: Vier statt fünf Sterne

Beim Euro-NCAP-Crashtest erreicht der E-Tourneo Courier vier Sterne. Das ist kein schlechtes Ergebnis. Allerdings gelten fünf Sterne bei modernen Familienautos mittlerweile beinahe als erwarteter Sicherheitsstandard. Ford hat den Insassenschutz nach einer zunächst schlechteren Bewertung verbessert und konnte dadurch ein besseres Ergebnis erzielen. Das ist erfreulich. Dennoch bleiben vier Sterne eben vier Sterne.

Deutschland: Ist der Elektro-Ford sein Geld wert?

Der getestete E-Tourneo Courier Titanium kostet 34.400 Euro. Dafür erhalten Käufer ein ausgesprochen geräumiges, praktisches und angenehm zu fahrendes Elektroauto, das beim alltäglichen Nutzwert so manchen größeren SUV alt aussehen lässt. Schiebetüren, ein 570 Liter großer Kofferraum, bequemer Zugang und reichlich Platz sind keine Marketingtricks. Es sind Eigenschaften, die im Alltag tatsächlich einen Unterschied machen.

Für deutsche Käufer fällt die Preisbetrachtung allerdings noch kritischer aus. Laut der deutschen Ford-Preisliste vom 20. Februar 2026 liegt die unverbindliche Preisempfehlung für den E-Tourneo Courier Titanium bei 38.970 Euro einschließlich Mehrwertsteuer und zuzüglich Überführungskosten. Damit liegt der deutsche Listenpreis 4.570 Euro über dem Preis des getesteten Fahrzeugs. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Märkte und sind deshalb nicht als unmittelbarer Händlerpreisvergleich zu verstehen.

Gerade für Familien in Deutschland, die überwiegend kurze Strecken zurücklegen, bietet das Fahrzeug dennoch interessante Eigenschaften. Der großzügige Innenraum eignet sich für den Weg zur Schule, den Wochenendeinkauf oder Ausflüge mit Kindern. Wer zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann, dürfte mit der Batteriekapazität im Alltag häufig zurechtkommen. Auf längeren Autobahnfahrten wird die geringe Reichweite dagegen zur spürbaren Einschränkung.

Ein vernünftiges Auto mit einem weniger vernünftigen Preis

Der Ford E-Tourneo Courier überzeugt mit viel Platz, praktischen Schiebetüren und einem überraschend angenehmen Fahrverhalten. Doch sein Preis ist inzwischen so hoch, dass sich die kleine 46-Kilowattstunden-Batterie, die begrenzte Autobahnreichweite und die Ladeleistung von 100 Kilowatt nicht mehr als nebensächliche Kompromisse abtun lassen. Wer überwiegend in der Stadt und im Umland unterwegs ist und tatsächlich viel Platz benötigt, findet im E-Tourneo Courier ein ausgesprochen sinnvolles Elektroauto. Für regelmäßige Langstrecken gibt es allerdings gute Gründe, nach einer Alternative mit größerer Batterie zu suchen.