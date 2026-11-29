Politik

Nord Stream 2, Sanktionen, Milliarden-Haushalt: Wie viel Macht hätte ein AfD-Ministerpräsident wirklich?

Am 15. Dezember greift AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt nach der Macht. Seine Partei verspricht große Außenpolitik, doch in Magdeburg fehlen ihm die Regierungsmehrheit. Wo er dennoch Fakten schaffen könnte.