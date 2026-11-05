S&P 500 sackt um 4 Prozent ab: KI-Ausverkauf erschüttert Wall Street

Dramatischer Kurssturz erschüttert US-Tech-Giganten

Ein Kursrückgang bei Chipherstellern nach den US-Wahlen weitete sich drastisch aus, als Anleger aus Technologieaktien flüchteten. Grund dafür waren Spekulationen, dass die Demokraten im Kongress strenger gegen die Branche der künstlichen Intelligenz vorgehen könnten.

In seiner schlechtesten Handelssitzung seit März 2020 brach der Nasdaq 100 um 6,4 Prozent ein und vernichtete einen Marktwert von 2,3 Billionen US-Dollar. Der S&P 500 verlor 4,4 Prozent. Ein wichtiger Branchenindex für Chip-Giganten stürzte um 12 Prozent ab. Qualcomm und Arm Holdings gaben aufgrund enttäuschender Ausblicke nach. Apple Inc. nahm durch die Ausgabe erstklassiger Anleihen 7,5 Milliarden US-Dollar auf, was die jüngste Welle von Anleiheemissionen im Tech-Sektor weiter anheizte. Tesla Inc. und SpaceX rutschten um mindestens 9 Prozent ab.

Der Ausverkauf an der Wall Street machte die Erholung vom Mittwoch mühelos zunichte. Damals hatte der Wahlsieg der Demokraten im Kongress die Ölpreise drastisch sinken lassen, da darauf gewettet wurde, dass die Wahl das Ende des Iran-Krieges beschleunigen würde. Doch obwohl die breiten Aktienindizes in dieser Sitzung stark zulegten, waren Anzeichen einer Verunsicherung gegenüber dem KI-Boom bereits sichtbar.

„Die Verlangsamung beim Ausbau von Rechenzentren aufgrund des politischen Umschwungs wird real sein, und die Gewinnschätzungen hinter den Bewertungen, die das Fundament der optimistischeren Argumente bildeten, sind nicht mehr gültig“, so Michael O’Rourke von JonesTrading.

„Anleger haben keine Vorstellung davon, wo sich diese Schätzungen einpendeln werden“, sagte er. „Infolgedessen bauen sie Risiken ab, bis wieder Klarheit herrscht – was so schnell nicht der Fall sein dürfte.“

Flucht in sichere Häfen und Reaktionen der Profis

Eine Umschichtung in defensive Sektoren entwickelte sich zu einer breiteren Aktienbaisse, wobei ein wichtiger Volatilitätsindex steil anstieg. Bitcoin sackte ab. Auf der Suche nach sicheren Häfen stiegen Anleihen trotz höherer Ölpreise. Die nachlassende Begeisterung für Investitionen in den KI-Ausbau veranlasste Anleger dazu, ihre Spekulationen auf Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve zurückzuschrauben.

Michael Burry, der durch Wetten gegen den US-Immobilienmarkt bekannt wurde, erklärte, er habe angesichts des sich verschärfenden Ausverkaufs bei US-Tech-Aktien 25 Prozent seiner Put-Positionen auf den 58 Milliarden US-Dollar schweren VanEck Semiconductor ETF verkauft. „Die SMH-Put-Positionen sind jedoch auch nach dem Verkauf sehr große Positionen geblieben“, schrieb er.

Das Geschehen am Donnerstag sei das, was passiert, wenn Euphorie und Hype statt Fundamentaldaten der Grund für steigende Aktienkurse werden, so David Bahnsen von der Bahnsen Group. Der Ausverkauf sei zudem eine wichtige Erinnerung daran, dass der S&P 500 „viel zu stark“ auf Tech-Aktien konzentriert sei, fügte er hinzu.

Der Unterschied zu einem normalen Ausverkauf bestehe darin, dass man nach erheblichen Verlusten keine Erholung sehe – wie etwa bei Intel, deren Aktie in dieser Woche weiter fiel, nachdem sie am Freitag bereits um fast 30 Prozent eingebrochen war, erläuterte Jakub Rochlitz von eToro. Zudem gebe es eine zunehmende sektorübergreifende Korrelation und einen Anstieg der Volatilität, was bedeute, dass sich der Ausverkauf auf den gesamten Markt ausbreite.

Nuancierte Aussichten und mögliche Folgen für die Wirtschaft

„Die Alles-oder-Nichts-Mentalität überrascht uns, da wir der Überzeugung sind, dass die Wahrheit nuancierter ist“, sagte Chris Zaccarelli von Northlight Asset Management. „Wir stimmen zwar zu, dass sich die Stimmung gedreht hat und der Bau von Rechenzentren schwieriger wird. Aber wenn es einen wirtschaftlich sinnvollen Case für ihren Bau gibt, werden sie auch gebaut werden.“

Der bröckelnde KI-Optimismus beeinflusse die Zinsen über die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum und die Geldpolitik der Fed – von denen keines stark vom Arbeitsmarktbericht am Freitag abhängen werde, so Will Compernolle von FHN Financial.

„Sollte es tatsächlich zu einem deutlichen Rückgang der KI-Investitionen kommen, könnten die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt minimal sein. Aufgrund der hohen Kapitalintensität wurden während des Booms nur wenige Arbeitsplätze geschaffen, weshalb bei einem Rückgang ebenso wenige verloren gehen dürften“, sagte er. „Sollte sich ein Investitionsrückgang schließlich über finanzielle Ansteckungseffekte auf die breitere Wirtschaft auswirken, wird sich das nicht morgen zeigen.“