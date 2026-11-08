Finanzen

Wölfe der Wall Street: Kauft zyklische und nukleare Aktien

Technologieaktien hinken dem breiten Markt seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr so stark hinterher. Nach einem langen Boom um künstliche Intelligenz sorgt ein massiver Ausverkauf für Verunsicherung an den Börsen. Experten gehen zunehmend auseinander, wo Anleger jetzt das größte Potenzial sehen.
Autor
avtor
Investor Felix
08.11.2026 18:00
Lesezeit: 10 min
Wölfe der Wall Street: Kauft zyklische und nukleare Aktien
Bild: stockinasia/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: stockinasia/iStock

Im Folgenden:

  • Warum Guy Miller den jüngsten Technologie-Ausverkauf für übertrieben hält.
  • Weshalb Marko Kolanović das Ende der Rechenzentrum-Story voraussagt.
  • Welche zyklischen und nuklearen Aktien Anleger jetzt laut Wall Street kaufen.

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avtor1
Investor Felix

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Offenlegung: Anlageentscheidungen des Anlegers Felix, Ansichten und sonstigen Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.

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