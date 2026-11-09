Politik

Plastiksteuer in Deutschland: CDU dagegen, SPD dafür – Wirtschaft warnt

Eine Plastiksteuer könnte dem Bund Milliarden einbringen – doch der Vorschlag sorgt für Streit. Während die SPD eine solche Abgabe befürwortet, stellt sich die CDU dagegen. Die Wirtschaft warnt vor zusätzlichen Belastungen für Unternehmen und steigenden Preisen für Verbraucher. Kommt die neue Steuer trotzdem?