Politik

Bruch mit Trump? Marco Rubio plant offenbar für 2028

Nach der Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen verdichten sich Berichte über einen möglichen Rückzug von US-Außenminister Marco Rubio. Angeblich bereitet er bereits seine Präsidentschaftskandidatur für 2028 vor. Doch das Außenministerium widerspricht entschieden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.11.2026 06:47
Lesezeit: 2 min
Bruch mit Trump? Marco Rubio plant offenbar für 2028
US-Außenminister Marco Rubio steht nach der Wahlniederlage der Republikaner im Mittelpunkt von Rücktrittsspekulationen und Berichten über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2028. (Bild: Brendan Smialowski/Pool AFP/AP/dpa) Foto: Brendan Smialowski

Im Folgenden:

  • Warum US-Außenminister Marco Rubio trotz Dementis über eine Präsidentschaftskandidatur 2028 nachdenkt.
  • Welche Folgen ein Wechsel an der Spitze des US-Außenministeriums für Deutschland hätte.
  • Wie das US-Außenministerium auf Spekulationen über Rubios vorzeitigen Rücktritt reagiert.

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