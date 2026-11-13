Politik

Trump nach Wahlniederlage: Droht der Welt jetzt das Chaos?

Donald Trump hat die Kontrolle über den US-Kongress verloren. Doch seine Niederlage könnte ihn international noch unberechenbarer machen. Von der Ukraine über den Iran bis nach China drohen Entscheidungen mit weitreichenden Folgen. Wird ein geschwächter US-Präsident zur größten Gefahr für die globale Stabilität?
Autor
avtor
Hakon Redder
13.11.2026 16:00
Lesezeit: 14 min
Trump nach Wahlniederlage: Droht der Welt jetzt das Chaos?
Präsident Donald Trump überraschte mit der Anerkennung der Wahlniederlage der Republikaner. Nun stellt sich die Frage, wie er sich international positionieren wird. Sicherlich nicht mit demütiger Geste. (Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Warum Trumps innenpolitische Schwäche die geopolitischen Risiken für die Ukraine erhöht.
  • Weshalb eine Eskalation im Iran-Konflikt die deutsche Industrie direkt belasten könnte.
  • Welche wirtschaftlichen Gefahren der heimischen Exportbranche durch die neuen US-Machtverhältnisse drohen.

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