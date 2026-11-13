Politik

Trump nach Wahlniederlage: Droht der Welt jetzt das Chaos?

Donald Trump hat die Kontrolle über den US-Kongress verloren. Doch seine Niederlage könnte ihn international noch unberechenbarer machen. Von der Ukraine über den Iran bis nach China drohen Entscheidungen mit weitreichenden Folgen. Wird ein geschwächter US-Präsident zur größten Gefahr für die globale Stabilität?