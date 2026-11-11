Finanzen

Cyberangriffe nehmen zu: Warum mich Fortinet jetzt in den Fingern juckt

Cyberangriffe werden häufiger, künstliche Intelligenz macht Angreifer effizienter und Unternehmen geben immer mehr Geld für ihre digitale Sicherheit aus. Für mich ist das ein interessanter Wachstumsmarkt. Unter CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler und Fortinet überzeugt mich derzeit vor allem eine Aktie.
Autor
avtor
Investor Felix
11.11.2026 12:15
Lesezeit: 7 min
Cyberangriffe nehmen zu: Warum mich Fortinet jetzt in den Fingern juckt
Ich schaue mir Cybersecurity-Aktien genauer an – Fortinet reizt mich nach dem Kurssturz besonders. (Bild: geralt/Pixabay.com Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum Fortinet nach einem Kurssturz von 20 Prozent im Branchenvergleich besonders überzeugt.
  • Welche Risiken die hohen Bewertungen von CrowdStrike, Palo Alto und Zscaler bergen.
  • Wie neue KI-Modelle von Google den Preisdruck auf etablierte IT-Sicherheitsanbieter erhöhen könnten.

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avtor1
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