Finanzen

Cyberangriffe nehmen zu: Warum mich Fortinet jetzt in den Fingern juckt

Cyberangriffe werden häufiger, künstliche Intelligenz macht Angreifer effizienter und Unternehmen geben immer mehr Geld für ihre digitale Sicherheit aus. Für mich ist das ein interessanter Wachstumsmarkt. Unter CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler und Fortinet überzeugt mich derzeit vor allem eine Aktie.