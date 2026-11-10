Finanzen

Diesmal stelle ich mich nicht tot: Heute kaufe ich die Micron-Aktie nach

Am 5. November wurden meine Tech-Aktien kräftig durchgeschüttelt, der Nasdaq 100 verlor 6,4 Prozent. Besonders die Micron-Aktie ist inzwischen weit vom Sommerhoch entfernt und wird nur noch mit einem Bruchteil des erwarteten Gewinns bewertet. Trotz aller Risiken greife ich diesmal nicht einfach abwartend zu, sondern kaufe nach.