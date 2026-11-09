US-Börsenbericht: Nasdaq legt trotz Nvidia-Einbruch kräftig zu

Erholung an den US-Aktienmärkten

Die US-Börsen schlossen am Montag im grünen Bereich, da Technologiewerte nach der Volatilität der vergangenen Woche kräftig zulegten.

Der technologielastige Nasdaq stieg um 2,74 Prozent und schloss bei 25.253,14 Punkten. Dies war der stärkste Tagesgewinn seit Mai 2025 – und das trotz deutlicher Verluste bei Nvidia.

Der S&P 500 kletterte um 2,35 Prozent auf 7.549,94 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average ebenfalls im grünen Bereich schloss und bis zur Schlussglocke um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte vorrückte.

Entwicklungen am Rohstoff- und Anleihemarkt

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel am Montag auf ein 10-Wochen-Tief und lag zuletzt bei rund 94 US-Dollar pro Barrel. Auslöser waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump vom Sonntag, wonach es „äußerst unwahrscheinlich“ sei, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen würden.

Die Anleiherenditen stiegen am Montag an. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen rückte um 0,31 Prozentpunkte auf 4,874 Prozent vor.

Auch die Rendite der 30-jährigen Anleihen verzeichnete geringfügige Gewinne und lag zuletzt bei 5,264 Prozent.

Turbulenzen und Sprünge bei den Einzelaktien

Tesla-Aktien schossen um 5,51 Prozent auf 377,97 US-Dollar nach oben, da das Unternehmen seinen Robotaxi-Dienst in zwei US-Bundesstaaten weiter ausbaut. Der Robotaxi-Dienst ging diese Woche in San Antonio an den Start, während das Bediengebiet in Austin um 63 Prozent erweitert wurde.

Meta sprang um 5,12 Prozent auf 641,37 US-Dollar an, nachdem JPMorgan das Unternehmen in seine Fokusliste aufgenommen hatte.

Die Aktie von Nvidia gab am Montag nach und fiel um 4,27 Prozent auf 178,67 US-Dollar. Vorausgegangen war eine Untersuchung des Verwaltungsrats gegen CEO Jensen Huang, nachdem dieser eine Affäre mit einer Frau eingeräumt hatte, die in mehreren Berichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wird.

Wichtige Energieaktien gerieten am Montag leicht unter Druck: Chevron fiel um 0,86 Prozent auf 210,78 US-Dollar, ExxonMobil gab um 0,69 Prozent auf 164,73 US-Dollar nach und Shell verlor bis zur Schlussglocke 0,21 Prozent auf 98,88 US-Dollar.