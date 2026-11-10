Wirtschaft

Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?

Jensen Huang hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nun erschüttern eine außereheliche Affäre und mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst das Vertrauen in den Konzernchef. Während der Verwaltungsrat eine Untersuchung eingeleitet hat, wächst der politische Druck in Washington. Steht die Nvidia-Aktie vor einer Führungskrise?