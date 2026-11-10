Wirtschaft

Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?

Jensen Huang hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nun erschüttern eine außereheliche Affäre und mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst das Vertrauen in den Konzernchef. Während der Verwaltungsrat eine Untersuchung eingeleitet hat, wächst der politische Druck in Washington. Steht die Nvidia-Aktie vor einer Führungskrise?
Autor
avtor
Emanuel Sidea
10.11.2026 16:00
Lesezeit: 11 min
Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?
Nvidia-Chef Jensen Huang gerät wegen einer Affäre und mutmaßlicher Spionageverbindungen zu China zunehmend unter Druck. Auch seine Zukunft an der Konzernspitze steht infrage. (Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer mutmaßlichen Spionageaffäre vor einer Führungskrise steht.
  • Weshalb der Konflikt um Nvidias Halbleiter die US-Technologiepolitik gegenüber China belastet.
  • Welche fehlenden Sonderstimmrechte eine unfreiwillige Absetzung des Konzernchefs erleichtern.

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Emanuel Sidea

Zum Autor:

Emanuel Sidea ist seit mehr als 20 Jahren als Journalist tätig und arbeitet derzeit in New York als US-Korrespondent für die schwedische Zeitung Dagens Industri.

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