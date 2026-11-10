Politik

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln wieder direkt

Nach mehr als acht Monaten Pause verhandeln Russland und die Ukraine wieder direkt miteinander. Unter Vermittlung der USA haben in Abu Dhabi auf zwei Tage angesetzte Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges begonnen. Die Ukraine stimmte sich zuvor mit westlichen Partnern ab, die Europäer selbst sitzen bei den Dreiergesprächen jedoch nicht mit am Tisch.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.11.2026 10:20
Lesezeit: 3 min
Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln wieder direkt
Nach 8 Monaten Pause sprechen Kiew und Moskau wieder direkt in Abu Dhabi: Die USA vermitteln, während Europa fehlt. Erfahren Sie die Hintergründe (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Europäer bei den Friedensgesprächen in Abu Dhabi nicht am Tisch sitzen.
  • Wie Russland und die USA über eine künftige eurasische Sicherheitsarchitektur verhandeln.
  • Weshalb die Gebietsfrage in Donezk der zentrale Streitpunkt der Verhandlungen bleibt.

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