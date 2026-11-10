Politik

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln wieder direkt

Nach mehr als acht Monaten Pause verhandeln Russland und die Ukraine wieder direkt miteinander. Unter Vermittlung der USA haben in Abu Dhabi auf zwei Tage angesetzte Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges begonnen. Die Ukraine stimmte sich zuvor mit westlichen Partnern ab, die Europäer selbst sitzen bei den Dreiergesprächen jedoch nicht mit am Tisch.