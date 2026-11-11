Wirtschaft

Deutsche Industrie überrascht: Beginnt jetzt die Trendwende?

Deutschlands Industrie sendet überraschend positive Signale. Die Produktion steigt, die Automobilhersteller melden kräftige Zuwächse und auch die Auftragseingänge erholen sich. Doch hinter den erfreulichen Zahlen verbergen sich erhebliche Schwächen. Steht die deutsche Wirtschaft tatsächlich vor einer Trendwende oder täuscht die Statistik einen Aufschwung vor?
Autor
avtor
Albina Kenda
11.11.2026 07:37
Lesezeit: 15 min
Deutsche Industrie überrascht: Beginnt jetzt die Trendwende?
auptmotor des deutschen Produktionswachstums war die Automobilindustrie. (Bild: Bernd Weißbrod/dpa) Foto: Bernd Wei?brod

Im Folgenden:

  • Warum der überraschende Produktionsanstieg der deutschen Autoindustrie vor allem auf Einmaleffekten beruht.
  • Wie stark die Entwicklung zwischen Maschinenbau, Pharmabranche und Baugewerbe derzeit auseinanderklafft.
  • Weshalb die Erholung der Industrieaufträge noch nicht für eine nachhaltige Trendwende reicht.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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