Wirtschaft

KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs

Künstliche Intelligenz dürfte den deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren erheblich verändern. BA-Chefin Andrea Nahles rechnet mit rund 800.000 wegfallenden Stellen, erwartet zugleich aber ähnlich viele neue Jobs. Besonders einige Dienstleistungsbereiche könnten unter Druck geraten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.11.2026 13:12
Lesezeit: 1 min
KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs
KI verändert den Arbeitsmarkt: BA Chefin Andrea Nahles erwartet 800.000 neue und wegfallende Jobs. Erfahren Sie, welche Branchen betroffen sind (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Die die Bundesagentur für Arbeit den Verlust von 800.000 Arbeitsplätzen durch KI bewertet.
  • Welche Branchen vom Stellenabbau betroffen sind und weshalb das Handwerk robust bleibt.
  • Warum Hochschulabsolventen trotz des KI-Wandels weiterhin vergleichsweise gute Berufschancen haben.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
10.11.2026

Vier Restaurants der Marke „Ahoi Steffen Henssler“ stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die gemeinsame Betreibergesellschaft hat einen...

Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
DWN
Politik
Politik Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
10.11.2026

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt angespannt. Trotz besserer Konjunkturaussichten dürfte die Reserve der...

Deutsche Wirtschaft ohne Schwung: Unternehmen bleiben 2027 pessimistisch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Wirtschaft ohne Schwung: Unternehmen bleiben 2027 pessimistisch
10.11.2026

Viele Unternehmen in Deutschland rechnen trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem nachhaltigen Aufschwung im kommenden Jahr. Eine...

KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs
10.11.2026

Künstliche Intelligenz dürfte den deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren erheblich verändern. BA-Chefin Andrea Nahles rechnet...

Infineon mit Gewinnsprung: KI-Rechenzentren werden zum Milliardengeschäft
DWN
Finanzen
Finanzen Infineon mit Gewinnsprung: KI-Rechenzentren werden zum Milliardengeschäft
10.11.2026

Infineon profitiert kräftig vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Der Chiphersteller steigert Gewinn und Umsatz deutlich und erzielt...

Reisekostenabrechnung: Unternehmen sparen am Hotel – und übersehen den eigentlichen Kostenblock
DWN
Finanzen
Finanzen Reisekostenabrechnung: Unternehmen sparen am Hotel – und übersehen den eigentlichen Kostenblock
10.11.2026

Viele Unternehmen sparen sichtbar bei Geschäftsreisen – und verlieren Geld an unsichtbarer Stelle. Denn der eigentliche Kostenblock...

„Hört auf, euch selbst zu belügen“: Ukrainische Rüstungschefin warnt Europa
DWN
Politik
Politik „Hört auf, euch selbst zu belügen“: Ukrainische Rüstungschefin warnt Europa
10.11.2026

Europa redet über hybride Bedrohungen, die Ukraine erlebt täglich russische Angriffe. Für die Chefin des ukrainischen...

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln wieder direkt
DWN
Politik
Politik Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Kiew und Moskau verhandeln wieder direkt
10.11.2026

Nach mehr als acht Monaten Pause verhandeln Russland und die Ukraine wieder direkt miteinander. Unter Vermittlung der USA haben in Abu...