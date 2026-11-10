Wirtschaft

Mehr Unsicherheit für Arbeitnehmer: Reiche drängt auf Lockerung beim Kündigungsschutz

Für Arbeitnehmer könnten die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geforderten Reformen spürbare Folgen haben. Sie spricht sich für längere Arbeitszeiten und einen flexibleren Kündigungsschutz aus, was Beschäftigten im Ernstfall weniger Schutz vor einem Jobverlust bieten könnte. Teile dieser Pläne sind innerhalb der schwarz-roten Koalition umstritten.