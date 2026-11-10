Wirtschaft

Untersuchungen zeigen: Russland dominiert den weltweiten Bau von Atomreaktoren

Russland nimmt beim weltweiten Ausbau der Atomkraft eine führende Rolle ein. Laut einer aktuellen Untersuchung baut der Staatskonzern Rosatom einen großen Teil der derzeit entstehenden Reaktoren. Gleichzeitig bleibt der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromerzeugung begrenzt.