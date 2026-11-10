US-Märkte im Überblick: Amazon und Boeing stemmen sich gegen Wall-Street-Tief und stützen den Dow

Wall Street unter Druck nach neuen Inflationsdaten

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag schwächer geschlossen. Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für Oktober schürten erneut Sorgen vor anhaltendem Preisdruck, was die Renditen von US-Staatsanleihen kräftig steigen ließ und die Wall Street belastete.

Die US-Inflation stieg im Oktober schneller als erwartet, was die Erwartung anheizte, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen noch vor Jahresende anheben könnte.

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,4 Prozent, nachdem er im September um 0,6 Prozent zugelegt hatte. Dies geht aus Zahlen hervor, die heute vom Bureau of Labor Statistics des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht wurden.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,3 Prozent auf 52.231,89 Punkte, während der S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.520,93 Zähler nachgab und damit eine zweitägige Gewinnserie beendete.

Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,7 Prozent und schloss bei 25.065,87 Zählern.

Technologiewerte geraten ins Straucheln

Nvidia führte die Verluste im Dow Jones an und büßte bis zum Handelsende 5,31 Prozent auf 161,80 US-Dollar je Aktie ein.

Auslöser der Verluste waren wachsende Sorgen über die Zukunft von CEO Jensen Huang im Unternehmen, was einen breiteren Ausverkauf bei Technologieaktien auslöste.

Unterdessen belasteten die nach dem Inflationsbericht steigenden Renditen für US-Staatsanleihen hoch bewertete Technologieaktien und verschärften die Verluste von Nvidia zusätzlich.

Lichtblicke bei Einzelwerten

Amazon und Boeing stützten den Dow hingegen leicht und legten bis zur Schlussglocke um 1,48 Prozent bzw. 0,58 Prozent zu.