Finanzen

US-Märkte im Überblick: Amazon und Boeing stemmen sich gegen Wall-Street-Tief und stützen den Dow

Warum die US-Börsen ins Wanken geraten sind und welche Schwergewichte überraschend Paroli bieten.
Autor
Bonnier Investor
10.11.2026 22:32
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Amazon und Boeing stemmen sich gegen Wall-Street-Tief und stützen den Dow
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Wall Street unter Druck nach neuen Inflationsdaten

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag schwächer geschlossen. Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für Oktober schürten erneut Sorgen vor anhaltendem Preisdruck, was die Renditen von US-Staatsanleihen kräftig steigen ließ und die Wall Street belastete.

Die US-Inflation stieg im Oktober schneller als erwartet, was die Erwartung anheizte, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen noch vor Jahresende anheben könnte.

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,4 Prozent, nachdem er im September um 0,6 Prozent zugelegt hatte. Dies geht aus Zahlen hervor, die heute vom Bureau of Labor Statistics des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht wurden.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,3 Prozent auf 52.231,89 Punkte, während der S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.520,93 Zähler nachgab und damit eine zweitägige Gewinnserie beendete.

Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,7 Prozent und schloss bei 25.065,87 Zählern.

Technologiewerte geraten ins Straucheln

Nvidia führte die Verluste im Dow Jones an und büßte bis zum Handelsende 5,31 Prozent auf 161,80 US-Dollar je Aktie ein.

Auslöser der Verluste waren wachsende Sorgen über die Zukunft von CEO Jensen Huang im Unternehmen, was einen breiteren Ausverkauf bei Technologieaktien auslöste.

Unterdessen belasteten die nach dem Inflationsbericht steigenden Renditen für US-Staatsanleihen hoch bewertete Technologieaktien und verschärften die Verluste von Nvidia zusätzlich.

Lichtblicke bei Einzelwerten

Amazon und Boeing stützten den Dow hingegen leicht und legten bis zur Schlussglocke um 1,48 Prozent bzw. 0,58 Prozent zu.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Brady: Neuer RFID-Drucker macht Schluss mit Etikettenmüll
Technologie Brady: Neuer RFID-Drucker macht Schluss mit Etikettenmüll

Beim industriellen Etikettendruck geht oft wertvolles Material verloren. Brady will das ändern: Ein neuer RFID-Drucker soll bereits das...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Märkte im Überblick: Amazon und Boeing stemmen sich gegen Wall-Street-Tief und stützen den Dow
DWN
Finanzen
Finanzen US-Märkte im Überblick: Amazon und Boeing stemmen sich gegen Wall-Street-Tief und stützen den Dow
10.11.2026

Warum die US-Börsen ins Wanken geraten sind und welche Schwergewichte überraschend Paroli bieten.

Vodafone Deutschland schwächelt: Umsatz wächst kaum, Gewinn sinkt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Vodafone Deutschland schwächelt: Umsatz wächst kaum, Gewinn sinkt
10.11.2026

Vodafone Deutschland kommt geschäftlich nur langsam voran. Der Umsatz legt im ersten Halbjahr kaum zu, während das operative Ergebnis...

Untersuchungen zeigen: Russland dominiert den weltweiten Bau von Atomreaktoren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Untersuchungen zeigen: Russland dominiert den weltweiten Bau von Atomreaktoren
10.11.2026

Russland nimmt beim weltweiten Ausbau der Atomkraft eine führende Rolle ein. Laut einer aktuellen Untersuchung baut der Staatskonzern...

Mehr Unsicherheit für Arbeitnehmer: Reiche drängt auf Lockerung beim Kündigungsschutz
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mehr Unsicherheit für Arbeitnehmer: Reiche drängt auf Lockerung beim Kündigungsschutz
10.11.2026

Für Arbeitnehmer könnten die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geforderten Reformen spürbare Folgen haben. Sie spricht...

Cinkarna Celje vor den Zahlen: Wird Europas Titandioxid-Markt endlich zum Kurstreiber?
DWN
Finanzen
Finanzen Cinkarna Celje vor den Zahlen: Wird Europas Titandioxid-Markt endlich zum Kurstreiber?
10.11.2026

Cinkarna Celje produziert einen Rohstoff, der in Farben, Lacken und zahlreichen Industrieprodukten steckt. Doch trotz europäischer...

Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?
10.11.2026

Jensen Huang hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nun erschüttern eine außereheliche Affäre und mutmaßliche...

Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
10.11.2026

Vier Restaurants der Marke „Ahoi Steffen Henssler“ stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die gemeinsame Betreibergesellschaft hat einen...

Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
DWN
Politik
Politik Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
10.11.2026

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt angespannt. Trotz besserer Konjunkturaussichten dürfte die Reserve der...