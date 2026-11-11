Finanzen

Singulus-Aktie hebt ab: Solar-Großauftrag von SpaceX über 60 Millionen Euro

Der Anlagenbauer Singulus soll für SpaceX eine Produktionslinie für Heterojunction-Solarzellen liefern. Der Vertrag über mehr als 60 Millionen Euro eröffnet große Chancen, die Anleger sind begeistert und die Singulus-Aktie legt am Mittwoch kräftig zu. Doch der Auftrag birgt Risiken bei Finanzierung, Abnahme und Zeitplan.
Autor
avtor
Markus Gentner
11.11.2026 09:55
Aktualisiert: 11.11.2026 09:55
Lesezeit: 6 min
Singulus-Aktie hebt ab: Solar-Großauftrag von SpaceX über 60 Millionen Euro
Der neue SpaceX-Auftrag könnte die Singulus-Aktie kräftig voranbringen. (Symbolbild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was der Vertrag zwischen Singulus und SpaceX umfasst.
  • Warum der Auftrag für Singulus so bedeutsam ist.
  • Wo Risiken bei der Finanzierung liegen und was das für die Singulus-Aktie bedeutet.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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