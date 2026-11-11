Politik

Prag kontra Merz: EU-Budget darf nicht an Ukraine-Hilfen hängen

Bundeskanzler Merz will eine stärkere Beteiligung aller an Ukraine-Hilfen zum Thema der EU-Haushaltsverhandlungen machen. Tschechien und die Slowakei widersprechen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.11.2026 14:04
Lesezeit: 2 min
Prag kontra Merz: EU-Budget darf nicht an Ukraine-Hilfen hängen
Eine Verständigung über die künftige Finanzierung der Ukraine dürfe keine Vorbedingung für die Annahme des nächsten langfristigen EU-Haushaltsplans sein, forderte der tschechische Regierungschef Andrej Babis. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie Kanzler Merz die Verhandlungen mit der Ukraine-Finanzierung verknüpfen will.
  • Warum Tschechien und die Slowakei den Vorstoß aus Berlin scharf kritisieren.
  • Welche Position Bulgarien bei den Debatten über künftige Hilfspakete einnimmt.

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