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IT-Chaos bei der Postbank: Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank

Die IT-Umstellung bei der Postbank hatte 2022 und 2023 für erhebliche Probleme bei Kunden gesorgt. Nun zieht die Finanzaufsicht Bafin Konsequenzen: Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln bei der Bearbeitung von Beschwerden und Depotüberträgen eine Geldbuße in Millionenhöhe zahlen.