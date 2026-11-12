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IT-Chaos bei der Postbank: Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank

Die IT-Umstellung bei der Postbank hatte 2022 und 2023 für erhebliche Probleme bei Kunden gesorgt. Nun zieht die Finanzaufsicht Bafin Konsequenzen: Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln bei der Bearbeitung von Beschwerden und Depotüberträgen eine Geldbuße in Millionenhöhe zahlen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.11.2026 09:34
Lesezeit: 2 min
IT-Chaos bei der Postbank: Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank
Wegen Mängeln bei der Postbank IT Umstellung verhängt die Bafin 8 Millionen Euro Geldbuße gegen die Deutsche Bank: Alle Hintergründe und Details hier (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Bafin eine Acht-Millionen-Euro-Geldbuße gegen die Deutsche Bank verhängt hat.
  • Welche konkreten Mängel bei der Bearbeitung von Beschwerden und Depotüberträgen vorlagen.
  • Wie das Kreditinstitut auf die Entscheidung der Finanzaufsicht reagiert.

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