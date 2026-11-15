Politik

Energiekrise 2026: Wer Milliarden verdient und wer dafür zahlt

Die Energiekrise kennt nicht nur Verlierer. Während Europas Haushalte und Unternehmen unter steigenden Strom- und Gaspreisen leiden, verdienen Ölkonzerne, Reedereien und Energieexporteure Milliarden. Allein in sechs Monaten wurden 283 Milliarden Euro zusätzlich umverteilt. Doch wer kassiert die Gewinne, wer bezahlt die Rechnung und welche Folgen hat das für die deutsche Wirtschaft?