Unternehmen

O2 bleibt unter Druck: Umsatz und Gewinn gehen weiter zurück

Beim Mobilfunkanbieter O2 setzt sich die schwache Geschäftsentwicklung fort. Zwar fällt der Umsatzrückgang im dritten Quartal geringer aus als zuvor, doch gleichzeitig sinkt die Profitabilität deutlicher.