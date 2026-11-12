Unternehmen

Robotik-Boom: Münchner Start-up erhält 500 Millionen US-Dollar

Das Münchner Robotik-Unternehmen Agile Robots erhält frisches Kapital für weiteres Wachstum. In einer neuen Finanzierungsrunde sammelt das Start-up 500 Millionen US-Dollar ein und steigt damit auf eine Bewertung von 8,5 Milliarden US-Dollar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.11.2026 14:28
Lesezeit: 5 min
Robotik-Boom: Münchner Start-up erhält 500 Millionen US-Dollar
SoftBank und Nvidia investieren 500 Millionen Dollar in Agile Robots: Das Münchner Robotikunternehmen steigt auf 8,5 Milliarden Dollar Bewertung (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie das Münchner Start-up Agile Robots seine Bewertung auf 8,5 Milliarden Dollar steigert.
  • Welche bekannten Investoren aus den USA und Japan 500 Millionen Dollar bereitstellen.
  • Warum der bayerische KI-Spezialist seine Produktion ausbaut und die US-Expansion plant.

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