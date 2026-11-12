Finanzen

Bitcoin-Prognose: Kann der Kursrückgang neue Käufer anlocken?

Der Bitcoin-Kurs fällt, Anleger verlieren das Vertrauen, doch Experten halten einen Anstieg auf 1,6 Millionen US-Dollar für möglich. Während Hackerangriffe und politische Unsicherheit den Kryptomarkt erschüttern, setzen große Investoren offenbar weiter auf digitale Währungen. Ist der jüngste Kursrutsch eine Warnung oder die nächste große Kaufgelegenheit?