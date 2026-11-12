Finanzen

DAX auf Rekordkurs: Leitindex steigt erstmals über 27.000 Punkte

Der Dax erreicht einen neuen Meilenstein und steigt erstmals über 27.000 Punkte. Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran, die Aussicht auf sinkende Ölpreise und eine wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben dem deutschen Leitindex Rückenwind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.11.2026 11:21
Aktualisiert: 12.11.2026 11:24
Lesezeit: 2 min
DAX auf Rekordkurs: Leitindex steigt erstmals über 27.000 Punkte
Der Dax steigt erstmals über 27.000 Punkte: Erfahren Sie, wie Friedenshoffnungen sowie starke Zahlen von Siemens und Allianz die Kurse antreiben (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  •  Welche Faktoren den Dax erstmals über die Marke von 27.000 Punkten treiben.
  • Warum Rekordergebnisse von Siemens und Allianz die Stimmung am deutschen Aktienmarkt stützen.
  • Wie Berichte über den Nvidia-Chef auch deutsche Technologieaktien wie Infineon belasten.

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