Immobilien

Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant

Andrej Bernik und seine Kollegen pflanzten in Paris 72 Bäume auf 1.200 Quadratmetern und stellten eine deutliche Temperaturabsenkung fest. Warum ist er der Meinung, dass wir Städte falsch planen?
Autor
avtor
Dare Hriberšek
15.11.2026 09:41
Lesezeit: 9 min
Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant
Baden-Württemberg, Stuttgart: Zwei Personen sitzen in der Innenstadt im Schatten unter einem Baum (Foto: dpa). Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum Architekt Andrej Bernik städtisches Grün als notwendige Infrastruktur statt bloße Dekoration versteht.
  • Welches Modellprojekt in Paris die lokalen Temperaturen wissenschaftlich nachgewiesen um mehrere Grad senkt.
  • Wie Städte durch kluge Baumauswahl und Regenwasserspeicherung ohne teure Bewässerungssysteme auskommen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Dare Hriberšek

***

Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant
DWN
Immobilien
Immobilien Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant
15.11.2026

Andrej Bernik und seine Kollegen pflanzten in Paris 72 Bäume auf 1.200 Quadratmetern und stellten eine deutliche Temperaturabsenkung fest....

50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl
DWN
Panorama
Panorama 50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl
15.11.2026

Ein Tastendruck statt langem Drehen: Vor 50 Jahren verändert ein neuer Telefonapparat den Alltag. In Ost und West entwickelt sich die...

Kryptowährungen erben: Wann der Bitcoin-Verkauf steuerfrei ist
DWN
Finanzen
Finanzen Kryptowährungen erben: Wann der Bitcoin-Verkauf steuerfrei ist
15.11.2026

Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen erbt, kann beim Verkauf von Kursgewinnen profitieren. Ob dafür Steuern anfallen, richtet sich vor...

VW ID. Tiguan: Kann das neue Elektro-SUV das Werk Emden retten?
DWN
Technologie
Technologie VW ID. Tiguan: Kann das neue Elektro-SUV das Werk Emden retten?
15.11.2026

Volkswagen startet in Emden die Serienproduktion des neuen ID. Tiguan und setzt große Hoffnungen in das Elektro-SUV. Doch der...

Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
DWN
Technologie
Technologie Wie sich die Deutschen über mich lustig machten, als ich ein Handy kaufte
14.11.2026

Nach fast fünf Jahren war es Zeit für ein neues Handy. Das alte funktionierte zwar noch, doch der Akku musste inzwischen dreimal täglich...

Nvidia-Aktie nach dem Huang-Abgang: Droht dem KI-Giganten eine dauerhafte Krise?
DWN
Finanzen
Finanzen Nvidia-Aktie nach dem Huang-Abgang: Droht dem KI-Giganten eine dauerhafte Krise?
14.11.2026

Ein Skandal beendet eine Ära beim KI-Chipgiganten Nvidia. Der Abgang von Nvidia-CEO Jensen Huang wirft Fragen zu seiner Nachfolge und...

Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt
DWN
Finanzen
Finanzen Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt
14.11.2026

Scalable Capital und DWS bringen eine ausschüttende Variante ihres Welt-ETFs auf den Markt. Der Fonds soll vierteljährlich Erträge...

Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen
14.11.2026

Einmal im Jahr ist es in der Regel so weit: Mitarbeiter und Führungskraft kommen zusammen und lassen gemeinsam das Jahr und die Leistungen...