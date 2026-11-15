Panorama

50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl

Ein Tastendruck statt langem Drehen: Vor 50 Jahren verändert ein neuer Telefonapparat den Alltag. In Ost und West entwickelt sich die Technik allerdings sehr unterschiedlich. Und selbst wer sich das moderne Gerät leisten kann, stößt schnell an überraschende Grenzen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.11.2026 08:19
Lesezeit: 6 min
50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl
50 Jahre Tastentelefon: Wie der FeTAp 751 die Wählscheibe herausforderte. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das Tastentelefon 1976 den deutschen Telefonmarkt veränderte.
  • Wie die Deutsche Bundespost das Telefonieren bequemer machte.
  • Weshalb die Wählscheibe trotz moderner Tastentelefone lange überlebte.

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