Panorama

50 Jahre Tastentelefon: Der lange Weg zur freien Telefonwahl

Ein Tastendruck statt langem Drehen: Vor 50 Jahren verändert ein neuer Telefonapparat den Alltag. In Ost und West entwickelt sich die Technik allerdings sehr unterschiedlich. Und selbst wer sich das moderne Gerät leisten kann, stößt schnell an überraschende Grenzen.