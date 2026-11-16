Wirtschaft

Agrarpreise im Schockmodus: Kartoffeln 135 Prozent teurer, Milch deutlich billiger

Deutschlands Bauern erleben schwierige Zeiten und eine zweigeteilte Preisentwicklung. Während die Erzeugerpreise insgesamt sinken, verteuern sich Kartoffeln und Getreide kräftig. Bei Milch und Schlachtvieh brechen die Erlöse dagegen ein. Neue amtliche Daten zeigen, warum die Krise nicht an einer einzigen Inflationszahl abzulesen ist.
Autor
avtor
Markus Gentner
16.11.2026 12:45
Lesezeit: 2 min
Agrarpreise im Schockmodus: Kartoffeln 135 Prozent teurer, Milch deutlich billiger
Sinkende Agrarpreise täuschen: Kartoffeln und Getreide werden teurer, Milch und Schweine billiger. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Märkte bei pflanzliche und tierischen Produkten auseinanderlaufen.
  • Warum Milcherzeuger und Schweinehalter besonders deutliche Preisrückgänge verkraften müssen.
  • Weshalb Höfe belastet bleiben.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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